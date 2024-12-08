В многоквартирном жилом доме на Мангальсале произошел взрыв

Эвакуированные жители имеют право на получение в самоуправлении кризисного пособия - до 700 евро на одного человека или до 1400 евро на семью. Пособие в кризисной ситуации может быть затребовано в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут обратиться с заявлением на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись с ней по телефону 67105048.

Жителей также призывают обращаться в социальную службу, если нужна какая-либо другая помощь, например, одежда, продовольственные наборы, восстановление документов или еще какая-то социальная поддержка. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80005055.

Жителям, нуждающимся во временном жилом помещении, сейчас предлагается комната в муниципальной гостинице на срок до пяти дней. О возможности размещения в гостинице следует связаться с муниципальной полицией по телефону 112.

Пострадавшие и находящиеся под угрозой лица могут подать заявку на временное жилое помещение и единовременное пособие на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иной катастрофы и департамент городского развития принял решение о запрете на эксплуатацию жилого дома до устранения опасности.

Чтобы получить сдаваемое самоуправлением жилое помещение, где можно находиться до шести месяцев, но не более года, жителям необходимо обратиться с заявлением в департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.

Если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, собственники квартир смогут подать заявку на единовременное пособие на ремонт в размере до 10 000 евро.

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