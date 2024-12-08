В воскресенье, 8 декабря, незадолго до 17:00 в пятиэтажном жилом доме на ул. Албатросу на Мангальсале произошел взрыв, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В многоквартирном жилом доме на Мангальсале произошел взрыв
Сотрудники службы констатировали на месте происшествия, что после взрыва в здании в отдельных местах наблюдается горение и тление. Причины взрыва выяснят сотрудники Государственной полиции, но, скорее всего, взорвался газ.
Из пострадавшей от взрыва квартиры был эвакуирован и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи человек. До приезда VUGD из здания своими силами эвакуировались 13 человек.
На месте происшествия находятся представители Рижской комиссии по гражданской обороне, а также привлечены представители Рижского строительного управления, которые обследуют конструкции здания, чтобы принять решение о его дальнейшей эксплуатации.
В здании 52 частные квартиры, его обслуживает общество собственников. Сейчас в здании отключена подача газа, а значит, отопления в доме не будет.
На место отправлен автобус Rīgas satiksme, в котором могут находиться эвакуированные жители, пока строительным инстпектором не будет принято решение о возможности эксплуатации здания.
Если здание после пожара или другого несчастного случая не подлежит использованию, собственникам квартир Рижское самоуправление предлагает получить как социальную помощь, так и возможность поселиться в месте временного размещения.
Эвакуированные жители имеют право на получение в самоуправлении кризисного пособия - до 700 евро на одного человека или до 1400 евро на семью. Пособие в кризисной ситуации может быть затребовано в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.
Жители могут обратиться с заявлением на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись с ней по телефону 67105048.
Жителей также призывают обращаться в социальную службу, если нужна какая-либо другая помощь, например, одежда, продовольственные наборы, восстановление документов или еще какая-то социальная поддержка. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80005055.
Жителям, нуждающимся во временном жилом помещении, сейчас предлагается комната в муниципальной гостинице на срок до пяти дней. О возможности размещения в гостинице следует связаться с муниципальной полицией по телефону 112.
Пострадавшие и находящиеся под угрозой лица могут подать заявку на временное жилое помещение и единовременное пособие на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иной катастрофы и департамент городского развития принял решение о запрете на эксплуатацию жилого дома до устранения опасности.
Чтобы получить сдаваемое самоуправлением жилое помещение, где можно находиться до шести месяцев, но не более года, жителям необходимо обратиться с заявлением в департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.
Если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, собственники квартир смогут подать заявку на единовременное пособие на ремонт в размере до 10 000 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!