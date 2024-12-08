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Фото СМИ: Асад с семьей прибыл в Москву (2)

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Диктаторы Башар Асад и Владимир Путин
Диктаторы Башар Асад и Владимир Путин Фото: Reuters/ScanPix

Свергнутый сирийский диктатор Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву и получили в России убежище, сообщило в воскресенье российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники в Кремле.

Убежище было предоставлено "по гуманитарным соображениям", сообщил источник.

"Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами сирийской вооруженной оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", - цитирует своего источника другое пропагандистское агентство "РИА Новости".

Сообщается, что в воскресенье группировки сирийских повстанцев захватили Дамаск, но Башар Асад бежал.

Галерея: Сирийские повстанцы в захваченном Дамаске, 8 декабря

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