Свергнутый сирийский диктатор Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву и получили в России убежище, сообщило в воскресенье российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники в Кремле.
Убежище было предоставлено "по гуманитарным соображениям", сообщил источник.
"Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами сирийской вооруженной оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", - цитирует своего источника другое пропагандистское агентство "РИА Новости".
Сообщается, что в воскресенье группировки сирийских повстанцев захватили Дамаск, но Башар Асад бежал.
Галерея: Сирийские повстанцы в захваченном Дамаске, 8 декабря
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!