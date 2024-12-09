Президент США Джо Байден призвал привлечь Асада к ответственности

"Падение режима - фундаментальный акт справедливости", - сказал Байден в Белом доме после заседания Совета по национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Сирии.

"Это исторический момент возможности для долгое время страдавшего народа Сирии", - сказал президент США.

Отвечая на вопрос журналиста, что нужно сделать с Асадом, Байден сказал, что "Асада стоило бы призвал к ответственности".

Байден пообещал, что США помогут сирийцам восстановить страну.

"Мы будем сотрудничать со всеми сирийскими группами, в том числе в рамках процесса под руководством ООН, чтобы создать переход от режима Асада к независимой, суверенной Сирии "с новой конституцией", - сказал он.

Однако Байден предупредил, что радикальные исламистские группировки в победившей повстанческом альянсе окажутся под пристальным вниманием.

"Некоторые из повстанческих группировок, свергнувших Асада, имеют темную историю терроризма и нарушений прав человека", - указал президент США.

Он сказал, что США приняли во внимание недавние сообщения повстанцев, которые свидетельствуют о том, что повстанцы стали более умеренными, однако предупредил:

"Мы оценим не только их слова, но и их действия".

Байден предупредил, что Вашингтон "четко осознает", что экстремистская группировка "Исламское государство" "попытается использовать любой вакуум, чтобы восстановить" свои позиции в Сирии.

"Мы не позволим этому произойти, отметил он, добавив, что только в воскресенье вооруженные силы США нанесли ряд ударов по "Исламскому государству" в Сирии.

Как уже сообщалось, группировка сирийских повстанцев в воскресенье заняли Дамаск, а Асад сбежал в Россию.

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