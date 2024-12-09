Конец существовавшего два десятилетия режима Асада - "стратегическое политическое поражение Москвы, которое привело Кремль к кризису, поскольку он стремится сохранить свое стратегическое военное присутствие в Сирии", говорится в анализе ISW.

"Неспособность или решение России не поддерживать режим Асада в условиях стремительного наступления сирийской оппозиции по всей стране также нанесет ущерб авторитету России как надежного и эффективного партнера по безопасности во всем мире, что, в свою очередь, негативно скажется на способности Путина заручиться поддержкой всего мира в отношении предпочитаемого им многополярного мира", - заключили эксперты ISW.

ISW собрал "убедительные свидетельства" того, что Россия создала условия для эвакуации своих военных активов из Сирии и что российские военные базы не находятся в безопасности.

"Даже если Россия сохранит несколько или все свои базы в Сирии, это будет для Москвы большим геополитическим поражением, так как дальнейшее базирование России в Сирии будет зависеть от сирийских оппозиционных группировок, которые Кремль раньше называл террористами", - предупредил ISW.

Асад оставил свою должность и Сирию, сообщил в воскресенье МИД России, не комментируя возможное местонахождение бывшего союзника. Министерство подтвердило, что Россия находится в контакте с группировками в Сирии.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что Асад и члены его семьи прибыли в Москву и Россия дала им убежище.

Москва с 2015 года оказывала Асаду военную поддержку.

В воскресенье отряды сирийских повстанцев взяли Дамаск и объявили о падении режима Асада.

Повстанцы, возглавляемые "Хайят Тахрир аш-Шам", начали молниеносную атаку на силы режима менее двух недель назад. Быстро продвигаясь вперед, они в считаные дни вытеснили войска Асада из Алеппо, Хамы и Хомса.

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