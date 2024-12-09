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В Елгаве из реки вытащили тело утонувшего человека

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Водолаз за работой
Водолаз за работой Фото: Edijs Pālens/LETA

В Елгаве в воскресенье, 8 декабря, из реки вытащили тело погибшего человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

VUGD получила вызов на улицу Страумес, где спасатели вытащили из реки погибшего и передали сотрудникам Государственной полиции.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 122 вызова - 37 на тушение пожаров, 52 на спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными.

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