В Елгаве в воскресенье, 8 декабря, из реки вытащили тело погибшего человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Елгаве из реки вытащили тело утонувшего человека
VUGD получила вызов на улицу Страумес, где спасатели вытащили из реки погибшего и передали сотрудникам Государственной полиции.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 122 вызова - 37 на тушение пожаров, 52 на спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными.
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