В Елгаве из реки вытащили тело утонувшего человека

VUGD получила вызов на улицу Страумес, где спасатели вытащили из реки погибшего и передали сотрудникам Государственной полиции.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 122 вызова - 37 на тушение пожаров, 52 на спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными.

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