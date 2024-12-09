Песков: решение о предоставлении Асаду и его семье убежища в России принял Путин

Таким образом, Песков фактически подтвердил, что Асад после падения его режима в Сирии улетел в Москву, о чем накануне сообщил неназванный источник в Кремле.

В то же время пресс-секретарь отметил, что Кремлю "совершенно необязательно" выступать с официальным заявлением по поводу предоставления Асаду убежища в РФ.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что в официальном графике Путина встречи с Асадом нет. Не стал он говорить и о том, где конкретно сейчас находится сбежавший президент Сирии: "По местонахождению Асада нам нечего сказать. Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение. В данном случае мне нечего сказать".

Комментируя ситуацию в Сирии, Песков указал, что произошедшее там "удивило весь мир" и "Кремль в данном случае - не исключение".

По его словам, Сирию ожидает очень непростой период, связанный с нестабильностью, однако Кремль планирует поддерживать диалог "по сирийским вопросам" со всеми странами региона.

Представитель Кремля также отметил, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с "теми, кто будет у власти" в стране, сообщает Русская служба ВВС.

"Потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью", - добавил он.

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