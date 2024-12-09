Поиски нового президента Банка Латвии: совещание "Единства" ясности не внесло

"Мы по-прежнему считаем, что коалиции нужен один кандидат", - сказала премьер-министр Эвика Силиня, добавив, что вопрос будет обсуждаться в понедельник во второй половине дня на собрании по сотрудничеству партий, формирующих правительство.

После совместного обсуждения будет принято решение о дальнейших шагах, учитывая реакцию партнеров по коалиции.

Эдмунд Юревицс, глава фракции "Новое Единство" в Сейме, также сказал журналистам, что для коалиции важно договориться о едином кандидате на пост президента Банка Латвии.

Юревицс сказал, что до того, как будут выслушаны партнеры по коалиции, дальнейшая информация обнародована не будет.

Как сообщалось, Союз зеленых и крестьян выдвинул на пост президента Банка Латвии Рейниса Берзиньша, председателя правления Финансового учреждения развития Altum.

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