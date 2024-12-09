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Видео Пьяный водитель напал на полицейского в Риге; мужчину задержали силой

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Полицейский задерживает сопротивляющегося водителя
Полицейский задерживает сопротивляющегося водителя Фото: Ekrānuzņēmums no "Sadursmes" video.

В воскресенье, 8 декабря, около 14:00 на улице Виеситес в Риге очевидец заметил, предположительно, пьяного водителя за рулем автомобиля Volvo. Он сам остановил возможного нарушителя и передал информацию в Государственную полицию, сообщили порталу TVNET сотрудники правоохранительных органов.

Водитель и пассажир оказали сопротивление прибывшим по указанному адресу стражам порядка. Прямо на месте происшествия полицейские установили, что водитель Volvo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: в его крови содержалось 2,63 промилле алкоголя.

Водитель Volvo был арестован и помещен под временный арест. Полиция открыла уголовное производство за вождение в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле, два административных производства за неповиновение и одно за то, что сведения не были переданы в полицию.

Полиция благодарит жителей, которые не остались равнодушными, увидев опасную дорожную ситуацию.

Видео: Полицейские задерживают пьяного водителя и его пассажирку

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