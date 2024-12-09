Видео Пьяный водитель напал на полицейского в Риге; мужчину задержали силой

Водитель и пассажир оказали сопротивление прибывшим по указанному адресу стражам порядка. Прямо на месте происшествия полицейские установили, что водитель Volvo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: в его крови содержалось 2,63 промилле алкоголя.

Водитель Volvo был арестован и помещен под временный арест. Полиция открыла уголовное производство за вождение в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле, два административных производства за неповиновение и одно за то, что сведения не были переданы в полицию.