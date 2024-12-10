Обвиняемый в убийстве уроженец Латвии скандалил в эстонском суде: "Не желаю отвечать на такие неважные вопросы"

"Я был настолько пьян, что ничего не помню. Когда открыл глаза, вокруг все горело", - утверждает 30-летний Янис Ивулис в зале суда, рассказывая об одном из майских дней, когда в Ласнамяэ загорелся автодом. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек, так как он якобы поджег прицеп с целью убить находившихся там людей, пишет издание Limon.
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"Я был настолько пьян, что ничего не помню. Когда открыл глаза, вокруг все горело", - утверждает 30-летний Янис Ивулис в зале суда, рассказывая об одном из майских дней, когда в Ласнамяэ загорелся автодом. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек, так как он якобы поджег прицеп с целью убить находившихся там людей, пишет издание Limon.
В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит автодом. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри прицепа находятся тела двух погибших.