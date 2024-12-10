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Обвиняемый в убийстве уроженец Латвии скандалил в эстонском суде: "Не желаю отвечать на такие неважные вопросы"

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"Я был настолько пьян, что ничего не помню. Когда открыл глаза, вокруг все горело", - утверждает 30-летний Янис Ивулис в зале суда, рассказывая об одном из майских дней, когда в Ласнамяэ загорелся автодом. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек, так как он якобы поджег прицеп с целью убить находившихся там людей, пишет издание Limon.

В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит автодом. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри прицепа находятся тела двух погибших.

Через пару дней, 22 мая, Rus.Postimees сообщил, что, по словам полиции, пожар мог быть вызван поджогом. В тот же день по подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин - 30-летний и 51-летний.

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