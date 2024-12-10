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Видео За занавесом: Путин хвалит Трампа, но ядерных угроз не уменьшает

Российский пропагандист Владимир Соловьев Фото: Televīzijas kanāla "Rossiya 1" ekrānuzņēmums
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Пропагандист Дмитрий Киселев в своем воскресном вечернем еженедельном обзоре назвал прошедшую неделю "решающей и поворотной" для России, поскольку российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в ответ на агрессию Запада возможно все".

Этот нарратив характеризует всю недавнюю российскую пропаганду, а именно: не лезьте к нам, а то мы применим ядерное оружие. Чтобы доказать серьезность намерений, по государственному телевидению показали видеосюжет, в котором показано время подлета недавно испытанной в ударах по Украине ракеты "Орешник" до крупных европейских столиц - 20 минут до Лондона и Парижа, 15 минут до Берлина и 12 минут до Варшавы.

Пропагандисты очень активно подчеркивали, что "это тревожный звонок не для Украины, а для Запада".

Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач

"Умный человек" Трамп и о чем молчит Кремль

Путин похвалил избранного президента США Дональда Трампа, назвав его "умным человеком" и заявив, что тот обязательно найдет решение "нынешнего конфликта". При этом риторика Кремля неизменна - никакого замораживания конфликта. Это совпадает и с позицией Украины. Требования или предварительные условия Кремля для мира неизменны - Донбасс принадлежит русским, государственная власть в Украине должна измениться, она должна быть демилитаризованной и нейтральной, то есть не должна вступать в НАТО.

При этом некоторые кремлевские "политологи" говорят и о том, что военные преступления, якобы совершенные Украиной, должны стать обязательным пунктом мирных переговоров. Правда, россияне не могут предоставить никаких достоверных доказательств этих преступлений, кроме фейковых новостей. Россия не признает своих преступлений в Буче и Мариуполе, заявляя, что на самом деле их совершила Украина. Сейчас на повестке дня идеологической лжи распространились новые фейковые новости о том, что украинские военные якобы расстреливали мирных жителей в Авдеевке и Селидово. Речь идет о людях, которые, видя, что эти населенные пункты будут оккупированы Россией, не захотели эвакуироваться и остались ждать "освободителей". Чтобы отомстить, "бандеровцы" якобы убили их. Никаких доказательств подобных утверждений предоставлено не было, и об этом сообщали только подконтрольные Кремлю СМИ.

Также пропагандистка Маргарита Симоньян в шоу Соловьева в очередной раз долго сокрушалась о том, как притесняли и унижали русскоязычных жителей Донбасса до прихода русских. С другой стороны, профессор МГУ, декан факультета международной политики Андрей Сидоров заявил, что Украина не должна существовать как государство, потому что она всегда будет реваншистской. Восточная Украина должна быть полностью интегрирована в Россию, которой она исторически всегда принадлежала.

Другие "политологи" заявили, что Запад хочет разорвать Украину на части, каждая страна по кусочку. Именно на это направлено предложение о вводе западных миротворцев в Украину, которое неприемлемо для России, так как означает, что власть захватят "западники".

Речи Путина в очередной раз отличились поразительным лицемерием. Говоря о Трампе, хозяин Кремля сетует, что его оппоненты в США в бандитских традициях нападают на семью Трампа. При этом Путин "забыл" упомянуть, что две недели назад российские телеканалы показали сюжеты со слитыми в сеть фотографиями жены Трампа Мелании в обнаженном виде. Конечно, в понимании Кремля, это не нападение на семью политика.

Следует отметить, что визит Путина в столицу Казахстана Астану освещался в новостях, но не обсуждался в ток-шоу пропагандистов. В новостях было объявлено, что "Россия и Казахстан - друзья навеки", также были выделены перспективы сотрудничества. Важность визита Путина для Казахстана подтверждается тем фактом, что в Астане и Алматы в последнюю минуту по распоряжению властей были отменены четыре запланированные лекции кинокритика Антона Долина. Долин в России объявлен иноагентом и в настоящее время проживает в Риге. Сам Долин заявил в соцсетях, что это сделано для того, чтобы "не портить Путину настроение".

Говоря о том, о чем Россия умалчивает, нельзя не обратить внимание на то, что о прошедших в минувшие выходные в Тбилиси протестах против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз почти не упоминалось. Также в ток-шоу вообще не обсуждалось печальное состояние российской экономики - высокая инфляция и резкое падение курса рубля. Это слишком неприятная тема, особенно в сочетании с утверждением Путиным рекордного оборонного бюджета на следующий год, на который будет приходиться треть общих расходов страны.

"Сегодняшние российские газеты представляют две совершенно разные России. Одна - военная держава, которая угрожает Украине и Западу ракетами "Орешник". Другая - страна, где все более дорогое масло теперь продается в "антикражных футлярах" - пишет в социальной сети Х Стив Розенберг, журналист британской телекомпании BBC.

Тем временем одиозный пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз распространял ложь о том, что за время боевых действий в Украине погибло гораздо больше украинских солдат, чем российских. Это неправда. Данные различных источников свидетельствуют о том, что российских жертв примерно в два раза больше. На прошлой неделе журнал Economist сообщил, что в войне погибло от 60 000 до 100 000 украинцев, а число российских потерь составляет около 200 000. Генеральный штаб украинской армии сообщает, что потери русских (убитыми и тяжело ранеными) в Украине достигли 743 920 человек.

Ядерные угрозы Кремля и "Орешник"

Россияне продолжают интенсивно угрожать Западу ядерным оружием, хвастаясь запущенной ракетой "Орешник". Воспринимать ли это как серьезные угрозы или как блеф - вопрос, которым задаются многие.

Борис Бондарев, бывший российский дипломат и эксперт по контролю над вооружениями и глобальной безопасности, заявил газете Washington Post, что лидеры НАТО неоднократно "пасовали" перед лицом ядерных угроз Путина и эти угрозы смогли удержать Запад от своевременного предоставления оружия Киеву, тем самым позволив Путину избежать поражения.

"Я не думаю, что Москва на самом деле намерена начать ядерную войну. Их оружие - страх. Это прежде всего психологическая война, и я думаю, что она вполне успешна. Эта пропаганда работает", - считает Бондарев.

По мнению эксперта, Путин не пойдет на сделку с Трампом о прекращении войны в Украине, если она не принесет ему желаемую победу над Киевом, то есть не исключит вступление Украины в НАТО и не оставит оккупированную украинскую территорию в руках России. Это открыло бы российскому лидеру возможность противостоять Европе в будущем, потенциально даже вторгнувшись в одну из стран Балтии.

"Он [Путин] не хочет делить Украину. Он хочет делить мир. Он хочет, чтобы в его сферу влияния никто, включая США, не мог войти без его разрешения. Я не знаю, почему американцы этого не видят, но если они пойдут на сделку с Путиным, они отдадут ему эту победу", - уверен Бондарев.

С другой стороны, эксперты аналитического центра European Leadership Network считают, что использование Москвой баллистической ракеты средней дальности посылает сильный сигнал о решимости Путина одержать верх в Украине, поскольку он стремится ослабить НАТО, отделить Европу от США, сдержать европейскую поддержку Украины и подчинить европейскую архитектуру безопасности воле России.

"Но что пересмотренная ядерная доктрина России и угроза эскалации говорят о взглядах Путина на ядерное оружие? Во время холодной войны лидеры США и России в основном считали, что ядерное оружие не дает реального политического или военного преимущества против противника из-за гарантированного второго удара. С началом войны Путин изменил эту парадигму, используя ядерное оружие в качестве инструмента принуждения для манипулирования общими ядерными рисками с целью запугивания и достижения политических целей. По его мнению, ядерные угрозы служат инструментами сдерживания и психологической войны, предназначенными для оказания давления на противников, позволяя избегать в то же время прямого применения оружия", - говорится в анализе European Leadership Network.

Хотя стоимость использования "Орешника" очень высока, а польза ограничена, по мнению западных аналитиков, эта ракета даже без ядерной боеголовки представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы.

Деккер Эвелетт, аналитик аналитического центра CNA по безопасности в Арлингтоне, штат Вирджиния, заявил СМИ, что Россия может уничтожить авиабазы и военные объекты на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников" с обычным вооружением. По словам Эвелетта, они, вероятно, способны доставить шесть ядерных боеголовок в Европу примерно за 15-20 минут, а скорость и траектория ракеты делают ее чрезвычайно трудной для перехвата.

Это знаменует собой то, что некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают как стартовый выстрел новой европейской гонки вооружений, которая может продлиться десятилетия и стоить странам НАТО и России миллиарды долларов. Александр Граф, старший научный сотрудник Гамбургского института исследований проблем мира и политики безопасности, считает, что Европа находится на пороге "новой ракетной эры".

Тем временем Максим Старчак, аналитик Фонда Карнеги за международный мир и эксперт по российскому ядерному оружию, пишет, что из недавних заявлений Путина ясно, что Москва сняла добровольно установленный мораторий на размещение ракет малой и средней дальности. Путин ранее заявлял, что Россия может развернуть эти ракеты в ответ на аналогичные действия США. То есть риторика диктатора говорит о том, что это зависит от будущего курса действий США. В то же время обновленная ядерная доктрина России все же свидетельствует, что Кремль теперь не особо заинтересован в соблюдении договоров о контроле над вооружениями.

ATACMS и Storm Shadow сильно отличаются от культовых американских ракет Pershing II эпохи холодной войны. Pershing II был ядерным и мог поражать цели на расстоянии более 1800 километров, тогда как ATACMS и Storm Shadow представляют собой обычные ракеты дальностью до 300 километров. Другими словами, ATACMS и Storm Shadow не представляют собой критической угрозы для России. НАТО не наращивает свой ракетно-ядерный потенциал, не участвует в гонке ядерных вооружений и отказывается играть в игры Москвы. Угроза России остается без ответа, а это значит, что мир все еще находится на относительно безопасном расстоянии от ядерного апокалипсиса", - убежден Старчак.

Гибридная война и диверсии

Если ядерная война в настоящее время является, слава богу, лишь отдаленной гипотезой, в которую пока особо никто не верит, то диверсии России в странах Запада уже давно стали реальностью.

Эксперт по России Марк Галеотти упоминает в издании Spectator о крушении грузового самолета DHL возле Вильнюсского аэропорта на прошлой неделе, заявляя, что есть серьезные основания подозревать причастность России к этой катастрофе. В то же время он упоминает и другие преступления, совершенные Кремлем за рубежом, начиная с убийств диссидентов-перебежчиков и кончая различными поджогами в европейских городах, повреждением кабелей в Балтийском море и финансированием крайне правых политических партий, настроенных против Евросоюза.

Настоящий вопрос заключается в том, почему Москва активизировала свою кампанию в этом году и чего она надеется добиться, задается вопросом Галеотти. Он сам и дает ответ, подчеркивая, что "это зависит от восприятия ситуации Путиным. Похоже, он искренне верит, что неумолимый "русофобский" Запад полон решимости ограничить или разделить Россию и что Украина, по сути, является не чем иным, как оружием, направленным против его родины. Киевские спецслужбы осуществили ряд нападений на российские военные объекты, офицеров и откровенных сторонников войны. В этом месяце, например, в Крыму офицер военно-морского флота погиб в результате взрыва бомбы под его автомобилем. Для Путина, человека, который считает, что Украина - это искусственная конструкция, созданная Лениным из "исторических русских земель" после большевистской революции 1917 года, очевидно, что такие нападения могут произойти только по нашему приказу или по крайней мере с нашего согласия".

Поэтому Кремль, естественно, принимает ответные меры. По словам Галеотти, в середине прошлого года Кремль решил позволить своим спецслужбам "немного разгуляться".

"Отчасти это просто месть союзникам Украины, но это и нечто более стратегическое, что можно назвать "оружием неудобства". В Москве есть ощущение, что война слишком комфортна для Запада, что мы регулярно списываем определенную сумму денег и часть нашего военного арсенала, чтобы украинцы воевали, по-настоящему не ощущая этих затрат (...). Цель кибератак и других атак состоит не только в том, чтобы способствовать обычному стремлению Москвы посеять раскол и деморализацию, но и чтобы создать у европейцев ощущение, что постоянная поддержка Украины со стороны их стран отрицательно влияет и на их жизнь", - считает Галеотти.

Он также приводит примечательный пример, связанный с позицией стран Балтии: "После одного саммита в штаб-квартире НАТО ко мне подошли представители двух стран: один из южноевропейской страны, другой из балтийской страны. Первый был обеспокоен: "Что мы можем сделать против такой кампании? Мы вряд ли сможем дать отпор". Ответ его более опытного прибалтийского коллеги был резким: "Мы знаем русских. Они будут оказывать давление до тех пор, пока считают, что это работает. Вам просто нужно не позволять этому работать, не надо сдаваться".

Фото статьи
Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024

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