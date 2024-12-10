ATACMS и Storm Shadow сильно отличаются от культовых американских ракет Pershing II эпохи холодной войны. Pershing II был ядерным и мог поражать цели на расстоянии более 1800 километров, тогда как ATACMS и Storm Shadow представляют собой обычные ракеты дальностью до 300 километров. Другими словами, ATACMS и Storm Shadow не представляют собой критической угрозы для России. НАТО не наращивает свой ракетно-ядерный потенциал, не участвует в гонке ядерных вооружений и отказывается играть в игры Москвы. Угроза России остается без ответа, а это значит, что мир все еще находится на относительно безопасном расстоянии от ядерного апокалипсиса", - убежден Старчак.

Гибридная война и диверсии

Если ядерная война в настоящее время является, слава богу, лишь отдаленной гипотезой, в которую пока особо никто не верит, то диверсии России в странах Запада уже давно стали реальностью.

Эксперт по России Марк Галеотти упоминает в издании Spectator о крушении грузового самолета DHL возле Вильнюсского аэропорта на прошлой неделе, заявляя, что есть серьезные основания подозревать причастность России к этой катастрофе. В то же время он упоминает и другие преступления, совершенные Кремлем за рубежом, начиная с убийств диссидентов-перебежчиков и кончая различными поджогами в европейских городах, повреждением кабелей в Балтийском море и финансированием крайне правых политических партий, настроенных против Евросоюза.