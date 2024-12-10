Видео За занавесом: Путин хвалит Трампа, но ядерных угроз не уменьшает

Пропагандист Дмитрий Киселев в своем воскресном вечернем еженедельном обзоре назвал прошедшую неделю "решающей и поворотной" для России, поскольку российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в ответ на агрессию Запада возможно все".
Этот нарратив характеризует всю недавнюю российскую пропаганду, а именно: не лезьте к нам, а то мы применим ядерное оружие. Чтобы доказать серьезность намерений, по государственному телевидению показали видеосюжет, в котором показано время подлета недавно испытанной в ударах по Украине ракеты "Орешник" до крупных европейских столиц - 20 минут до Лондона и Парижа, 15 минут до Берлина и 12 минут до Варшавы.
Пропагандисты очень активно подчеркивали, что "это тревожный звонок не для Украины, а для Запада".
Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач
"Умный человек" Трамп и о чем молчит Кремль
Путин похвалил избранного президента США Дональда Трампа, назвав его "умным человеком" и заявив, что тот обязательно найдет решение "нынешнего конфликта". При этом риторика Кремля неизменна - никакого замораживания конфликта. Это совпадает и с позицией Украины. Требования или предварительные условия Кремля для мира неизменны - Донбасс принадлежит русским, государственная власть в Украине должна измениться, она должна быть демилитаризованной и нейтральной, то есть не должна вступать в НАТО.