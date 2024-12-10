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Видео В Яунелгаве неизвестные напали на мужчину; он подозревает сотрудников полиции

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Незнакомцы напали на местного жителя, тот подозревает сотрудников полиции
Незнакомцы напали на местного жителя, тот подозревает сотрудников полиции Фото: Kadrs no "Bez tabu" video/Apollo.lv kolāža

Гунтиса из Яунелгавы недавно ждал неприятный сюрприз - к нему на участок пришли незнакомые люди, которые применили физическое насилие, травмировали и издевались над ним. По одной из причин пострадавший заподозрил, что это были сотрудники полиции, сообщает программа Bez Tabu.

Несколько лет назад несчастный случай лишил Гунтиса ног, но он сохранил жизнерадостность. Его электрический квадроцикл очень помогает ему в повседневных делах.

25 ноября около 22:00 мужчина возвращался домой. Приближаясь к своему двору на квадроцикле по подъездной дороге, он заметил, что сзади, свернув с шоссе, едет автомобиль.

"Смотрю в зеркала - вижу мигающий свет. Замечаю, что автомобиль свернул с шоссе и едет за мной. Через громкоговоритель сказали: "Транспортное средство, остановитесь!", затем из машины выбежали двое и подбежали ко мне.

Документы не предъявили, ничего не спросили. Велели слезть и лечь лицом вниз. У меня нет ног, за секунды я просто не могу слезть. Я остался сидеть", - рассказывает Гунтис.

"Сдернули меня с квадроцикла на землю, прямо на камни. Там у меня насыпан дробленый асфальт. Я оказался лицом вниз. Один прижал меня ногой к земле, упираясь в плечо. Я лежал лицом вниз. Повернули мою голову, не отрывая от земли. Могли хотя бы приподнять голову, но нет - просто ободрали ее о землю.

Посмотрели и сказали: "Это не он, поехали!". Отпустили. Убирая колено, еще надавили на меня, потом побежали к машине и уехали", - продолжает Гунтис.

Волнение и тот факт, что все произошло очень быстро, помешали Гунтису что-либо заметить точнее. Неизвестные оставили его лежать на земле с кровоточащим лицом и больным плечом после надавливания ногой. Однако Гунтис смог сесть на свой квадроцикл и добраться до дома.

Пострадавший утверждает, что заметил нечто похожее на форменную одежду со светоотражающими элементами, поэтому у него есть подозрение, что это могли быть сотрудники полиции, которые, возможно, ошибочно приняли его за другого человека.

Что говорит полиция?

Позже мужчина обратился в полицию по поводу инцидента. Он также рассказал о подозрении, что это сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Гунтис признан потерпевшим, обнаружены легкие телесные повреждения и возбуждено дело об административном правонарушении.

Гунтис был неприятно удивлен выводами полиции относительно степени телесных повреждений.

В полиции сообщили программе, что Гунтис пострадал не от сотрудников правоохранительных органов.

В полиции уточнили, что были проверены записи камер выехавших на работу в ту ночь экипажей и на них не зафиксированы события, описанные Гунтисом.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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