Видео В Яунелгаве неизвестные напали на мужчину; он подозревает сотрудников полиции

Посмотрели и сказали: "Это не он, поехали!". Отпустили. Убирая колено, еще надавили на меня, потом побежали к машине и уехали", - продолжает Гунтис.

Волнение и тот факт, что все произошло очень быстро, помешали Гунтису что-либо заметить точнее. Неизвестные оставили его лежать на земле с кровоточащим лицом и больным плечом после надавливания ногой. Однако Гунтис смог сесть на свой квадроцикл и добраться до дома.

Пострадавший утверждает, что заметил нечто похожее на форменную одежду со светоотражающими элементами, поэтому у него есть подозрение, что это могли быть сотрудники полиции, которые, возможно, ошибочно приняли его за другого человека.

Что говорит полиция?

Позже мужчина обратился в полицию по поводу инцидента. Он также рассказал о подозрении, что это сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Гунтис признан потерпевшим, обнаружены легкие телесные повреждения и возбуждено дело об административном правонарушении.

Гунтис был неприятно удивлен выводами полиции относительно степени телесных повреждений.

В полиции сообщили программе, что Гунтис пострадал не от сотрудников правоохранительных органов.

В полиции уточнили, что были проверены записи камер выехавших на работу в ту ночь экипажей и на них не зафиксированы события, описанные Гунтисом.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!