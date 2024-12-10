Гунтиса из Яунелгавы недавно ждал неприятный сюрприз - к нему на участок пришли незнакомые люди, которые применили физическое насилие, травмировали и издевались над ним. По одной из причин пострадавший заподозрил, что это были сотрудники полиции, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ В Яунелгаве неизвестные напали на мужчину; он подозревает сотрудников полиции
Несколько лет назад несчастный случай лишил Гунтиса ног, но он сохранил жизнерадостность. Его электрический квадроцикл очень помогает ему в повседневных делах.
25 ноября около 22:00 мужчина возвращался домой. Приближаясь к своему двору на квадроцикле по подъездной дороге, он заметил, что сзади, свернув с шоссе, едет автомобиль.
"Смотрю в зеркала - вижу мигающий свет. Замечаю, что автомобиль свернул с шоссе и едет за мной. Через громкоговоритель сказали: "Транспортное средство, остановитесь!", затем из машины выбежали двое и подбежали ко мне.
Документы не предъявили, ничего не спросили. Велели слезть и лечь лицом вниз. У меня нет ног, за секунды я просто не могу слезть. Я остался сидеть", - рассказывает Гунтис.
"Сдернули меня с квадроцикла на землю, прямо на камни. Там у меня насыпан дробленый асфальт. Я оказался лицом вниз. Один прижал меня ногой к земле, упираясь в плечо. Я лежал лицом вниз. Повернули мою голову, не отрывая от земли. Могли хотя бы приподнять голову, но нет - просто ободрали ее о землю.
Посмотрели и сказали: "Это не он, поехали!". Отпустили. Убирая колено, еще надавили на меня, потом побежали к машине и уехали", - продолжает Гунтис.
Волнение и тот факт, что все произошло очень быстро, помешали Гунтису что-либо заметить точнее. Неизвестные оставили его лежать на земле с кровоточащим лицом и больным плечом после надавливания ногой. Однако Гунтис смог сесть на свой квадроцикл и добраться до дома.
Пострадавший утверждает, что заметил нечто похожее на форменную одежду со светоотражающими элементами, поэтому у него есть подозрение, что это могли быть сотрудники полиции, которые, возможно, ошибочно приняли его за другого человека.
Что говорит полиция?
Позже мужчина обратился в полицию по поводу инцидента. Он также рассказал о подозрении, что это сотрудники полиции.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Гунтис признан потерпевшим, обнаружены легкие телесные повреждения и возбуждено дело об административном правонарушении.
Гунтис был неприятно удивлен выводами полиции относительно степени телесных повреждений.
В полиции сообщили программе, что Гунтис пострадал не от сотрудников правоохранительных органов.
В полиции уточнили, что были проверены записи камер выехавших на работу в ту ночь экипажей и на них не зафиксированы события, описанные Гунтисом.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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