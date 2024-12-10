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Видео Житель Икшкиле оштрафован за то, что оставил пенопласт рядом с мусорными контейнерами

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Житель оштрафован за то, что оставил пенопласт рядом с мусорными контейнерами
Житель оштрафован за то, что оставил пенопласт рядом с мусорными контейнерами Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Юрис из Икшкиле получил штраф за то, что оставил пенопласт возле контейнеров для мусора, сообщает программа Bez Tabu.

Этим летом Юрис купил телевизор. Он распаковал новое устройство и отнес пенопласт, находившийся внутри коробки, в зону сортировки мусора. Он надеялся, что это будет полезно кому-нибудь еще, поэтому оставил пенопласт рядом с мусорными баками.

Через несколько дней Юрису на электронную почту пришло сообщение о том, что он должен явиться в полицию для дачи показаний. Оказывается, видеокамера зафиксировала, как он оставил пенопласт возле мусорных баков.

Юриса пригласили дать объяснения как в полицию, так и позже в специально созванную административную комиссию.

Представители муниципалитета обсудили с Юрисом его действия, но, поскольку он не признал своей вины, был назначен штраф в размере 50 евро.

Пенопласт является бытовым мусором, и, по словам компании, которая занимается вывозом мусора, его можно выбрасывать в контейнер для бытовых отходов.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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