Юрис из Икшкиле получил штраф за то, что оставил пенопласт возле контейнеров для мусора, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Житель Икшкиле оштрафован за то, что оставил пенопласт рядом с мусорными контейнерами
Этим летом Юрис купил телевизор. Он распаковал новое устройство и отнес пенопласт, находившийся внутри коробки, в зону сортировки мусора. Он надеялся, что это будет полезно кому-нибудь еще, поэтому оставил пенопласт рядом с мусорными баками.
Через несколько дней Юрису на электронную почту пришло сообщение о том, что он должен явиться в полицию для дачи показаний. Оказывается, видеокамера зафиксировала, как он оставил пенопласт возле мусорных баков.
Юриса пригласили дать объяснения как в полицию, так и позже в специально созванную административную комиссию.
Представители муниципалитета обсудили с Юрисом его действия, но, поскольку он не признал своей вины, был назначен штраф в размере 50 евро.
Пенопласт является бытовым мусором, и, по словам компании, которая занимается вывозом мусора, его можно выбрасывать в контейнер для бытовых отходов.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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