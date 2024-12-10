В войне Украины против российской агрессии приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский на платформе Х.
Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста
"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для пользования этой техникой. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - написал Зеленский в соцсетях вечером в понедельник, 9 декабря.
Приоритетом должны стать поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине, подчеркнул он.
"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - заявил украинский президент.
В ноябре администрация нынешнего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв людей с 18 лет и быстро увеличить численность вооруженных сил.
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