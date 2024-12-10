Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для пользования этой техникой. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - написал Зеленский в соцсетях вечером в понедельник, 9 декабря.

Приоритетом должны стать поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине, подчеркнул он.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - заявил украинский президент.

В ноябре администрация нынешнего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв людей с 18 лет и быстро увеличить численность вооруженных сил.

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