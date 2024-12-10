На видео, опубликованном в группе, зафиксирован момент, когда женщина хватает елку, которая украшает вход в тартуское кафе Food Coma Gourmet Burgers на улице Кюйни.

Мужчина, сопровождающий блондинку, пытается забрать с собой и мусорное ведро, но в последний момент отказывается от этой идеи.

"Кому-то понадобилась рождественская елка. Мусорное ведро чудом уцелело", - пишет владелец кафе Лассе Уусталу под опубликованным видео.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря, около 3:30.

В комментариях к публикации пользователи предполагают, что у молодых людей, возможно, не было денег на собственную елку и мусорное ведро.

"У молодых больше нет стыда. Странное поколение", - пишет один из комментаторов.

Владелец кафе Лассе Уусталу рассказал изданию Elu24, что елку удалось найти примерно в двадцати метрах от заведения, в парке.

"Это довольно тяжелая вещь, ее сложно унести далеко, - отметил он. - До этого она стояла на своем месте около двух недель".

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