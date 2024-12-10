За отсутствие на заседании Сейма у Шлесерса удержат часть зарплаты

Отсутствие депутата на заседании без уважительной причины наказывается штрафом в размере 20% от месячной зарплаты за каждое пропущенное заседание, предусмотрено регламентом Сейма.

Пропуск Шлесерсом заседания 24 октября был признан неуважительным, и ему назначен штраф.

Согласно информации, доступной на сайте Сейма, в октябре и ноябре Шлесерс получил 4748,87 евро. После решения Президиума политик в следующем месяце, вероятно, получит 3887 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!