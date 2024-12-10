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За отсутствие на заседании Сейма у Шлесерса удержат часть зарплаты

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Фото статьи
Фото: Zane Bitere/LETA

За отсутствие без уважительной причины на парламентском заседании в октябре у депутата оппозиции Айнара Шлесерса (LPV) будет удержано 20% месячной зарплаты, сказано в проекте решения президиума Сейма.

Отсутствие депутата на заседании без уважительной причины наказывается штрафом в размере 20% от месячной зарплаты за каждое пропущенное заседание, предусмотрено регламентом Сейма.

Пропуск Шлесерсом заседания 24 октября был признан неуважительным, и ему назначен штраф.

Согласно информации, доступной на сайте Сейма, в октябре и ноябре Шлесерс получил 4748,87 евро. После решения Президиума политик в следующем месяце, вероятно, получит 3887 евро.

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