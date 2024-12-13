Европа готовится к потенциальной торговой войне, которая может начаться после вступления в должность Дональда Трампа, избранного президентом США, а в двух странах с крупнейшей на континенте экономикой серьезные проблемы. Германия собирается завершить уже второй год подряд с нулевым ростом экономики, а во Франции в 2025 году темпы роста, согласно прогнозам, составят менее 1%.

Экономическая стагнация Европы стала результатом недостатка кейнсианских стимулов, или же виновато раздутое и окостеневшее социальное государство? В любом случае понятно, что те, кто полагает, будто простыми мерами (увеличением бюджетного дефицита или снижением процентных ставок) можно решить проблемы Европы - оторваны от реальности.

Например, политика активного стимулирования во Франции уже повысила дефицит бюджета до 6% ВВП, а соотношение долга к ВВП подскочило до 112% (в 2015 году было 95%). В 2023 году решение президента Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет вызвало массовые протесты. Но этот шаг, хотя и значимый, совершенно не помогает решить бюджетные проблемы страны.