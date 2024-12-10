Что сейчас происходит в Сирии: в Дамаске найдены десятки тел со следами пыток; повстанцы создают правительство

В тюрьме «Седная» пыткам, сексуализированному насилию и казням подверглись тысячи людей, а их семьи часто в течение многих лет не знали, живы их родственники или мертвы.

Ранее организация «Сирийская гражданская оборона», более известная как «Белые каски», сообщила о завершении поисков заключенных в секретных камерах и подвалах тюрьмы «Седная». Проверка началась после сообщений освобожденных оттуда заключенных, которые утверждали, что многие все еще остаются в подземных камерах и подвалах.

«Белые каски» заявили, что в результате обыска «не было обнаружено ранее не распознанных или скрытых зон на территории объекта».

10 декабря сотни людей собрались у здания тюрьмы «Седная», в надежде получить информацию о своих родственниках Фото: AFP

По некоторым оценкам, более 30 тысяч заключенных в тюрьме «Седная» были казнены или умерли в результате пыток, отсутствия медицинской помощи или голода в период с 2011 по 2018 год.

Правозащитные организации ранее называли ее «человеческой бойней».

«Седная», как и другие тюрьмы, была освобождена после того, как повстанцы взяли Сирию под контроль в минувшие выходные.

По словам координатора комиссии ООН по Сирии Линнеи Арвидссон, кадры и снимки, демонстрирующие условия содержания в тюрьмах режима Башара Асада, «шокируют, но не удивляют».

«Видеть эти подземные камеры без окон, где люди проводят годы и десятилетия без солнечного света, просто ужасно, — говорит она. — Условия, о которых мы слышали, действительно соответствуют тому, что мы видим».