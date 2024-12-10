Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны - Алеппо - и взять под контроль несколько других крупных центров. Повстанцы 8 декабря объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.