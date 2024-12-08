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С января на портал Latvija.gov.lv нельзя будет зайти через интернет-банк

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Компьютер. Иллюстративное фото
Компьютер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С 1 января 2025 года изменится порядок подключения к порталу услуг государственного управления Latvija.gov.lv, при этом аутентификация выданными банками инструментами интернет-банков больше не будет доступна, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA).

В дальнейшем аутентификация на портале будет возможна с помощью мобильного приложения eParaksts mobile, удостоверения личности, или eID-карты, карты eParksts или квалифицированной версии мобильного приложения Smart-ID, а также официальных средств идентификации, выданных другими странами Европейского союза.

Планируемые изменения не повлияют на большинство пользователей портала, которые ранее подключались к Latvija.gov.lv посредством банковской аутентификации, так как в их распоряжении есть и инструмент Smart-ID, используемый для аутентификации в крупнейших коммерческих банках Латвии еще с 2017 года.

Директор VDAA Йорен Лиопа пояснил, что переход на использование квалифицированных средств идентификации обеспечит населению более надежный доступ к своим данным.

Если пользователь портала в данный момент еще не использует какое-либо из упомянутых средств электронной идентификации, то ему следует своевременно позаботиться об установке наиболее удобного для себя средства идентификации в смарт-устройстве или оформлении eID-карты.

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