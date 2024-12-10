В Ирландии суд приговорил подданного Латвии к семи годам лишения свободы за изнасилование хозяйки его квартиры, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Baltic Ireland и другие ирландские СМИ.
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В Ирландии суд приговорил латвийца за изнасилование хозяйки дома к семи годам тюрьмы
Женщина в момент изнасилования было кратковременно парализована, так как пострадавшую ранее накачал наркотиками и изнасиловал другой злоумышленник.
31-летний Дмитрий, ранее проживавший в Дублине, Центральным уголовным судом Ирландии был признан виновным в изнасиловании женщины. Преступление было совершено в июне 2016 года.
Суду было сообщено, что пострадавшая хотела, чтобы виновник был установлен, а ее анонимность - сохранена.
До того, как ему были выдвинуты обвинения, Дмитрий успел вернуться в Латвию. Перед поездкой в Латвию мужчина говорил с ирландскими стражами порядка и сдал образец ДНК. Позднее на его имя был выдан европейский ордер на арест, и в декабре 2022 года обвиняемый был выдан Ирландии и с того времени находится за решеткой.
Судья во время заседания указала - принимая во внимание беззащитность и беспомощность женщины, обращение Дмитрия с жертвой было унизительным. Отмечалось, что женщина была "подвержена насилию со стороны человека, проживавшего в ее доме", и про которого она думала, что он может оказать помощь.
Судья напомнила о роковом дне - до событий женщина, Дмитрий и другие общались. Позднее остальные, в том числе Дмитрий, пошли спать, однако женщина осталась бодрствовать. Она связалась с поставщиком напитков и заказала алкоголь и кокаин.
Домой приехал курьер с наркотиками и вместе с женщиной зашел в гостиницу. Сразу же после употребления наркотиков женщина констатировала, что не может двигать своим телом, однако полностью бодрствует и находится в сознании.
Курьер заметил это стянул с нижней части женщины одежду и изнасиловал ее. После этого он положил подушку на тело жертвы, взял наркотики и уехал.
Вскоре в гостиную вошел Дмитрий и увидел, что женщина [по-прежнему] находится в парализованном состоянии. Гражданин Латвии ее изнасиловал. После этого Дмитрий натянул на жертву джинсы и ушел.
Пострадавшая во время суда дала показания, что она внутренне кричала на Дмитрия и ее глаза говорили, что она нуждается в помощи, а не в еще одном нападении. Жертва указала, что ее изнасилование продолжалось пять минут, однако оно казалось бесконечным. Спустя какое-то время жертве удалось добраться до телефона, позвонить отцу и поднять тревогу.
Женщина на суде заявила, что после ужасающего преступления ее жизнь "безвозвратно изменилась" - она живет "в постоянном состоянии страха и тревоги" и борется с приступами паниками. Произошедшее оказало "разрушающее влияние" на ее отношения с детьми, так как она навязывает им свои опасения и "нерациональные" страхи перед мужчинами.
Ирландские СМИ сообщают, что женщину накачал наркотиками первый нападавший, но стражам порядка его пока задержать не удалось.
Суд отметил, что отягчающими факторами в этом деле были злоупотребление доверием со стороны Дмитрия, уязвимость женщины и тот факт, что обвиняемый в то время жил в ее доме. На предыдущем слушании суда прозвучало, что до инцидента жертва сдавала часть своего дома Дмитрию и
между ними была "единоразовая сексуальная близость", которая закончилась, когда мужчина из-за этого отказался платить за аренду.
Суд также отметил, что к смягчающим обстоятельствам относятся трудовой стаж гражданина Латвии в Ирландии и отсутствие у него судимости. Приняв во внимание эти и личные обстоятельства Дмитрия, суд приговорил его к семи годам лишения свободы, начиная с декабря 2022 года, когда мужчина был взят под стражу.
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