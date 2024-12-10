В Ирландии суд приговорил латвийца за изнасилование хозяйки дома к семи годам тюрьмы

Домой приехал курьер с наркотиками и вместе с женщиной зашел в гостиницу. Сразу же после употребления наркотиков женщина констатировала, что не может двигать своим телом, однако полностью бодрствует и находится в сознании.

Курьер заметил это стянул с нижней части женщины одежду и изнасиловал ее. После этого он положил подушку на тело жертвы, взял наркотики и уехал.

Вскоре в гостиную вошел Дмитрий и увидел, что женщина [по-прежнему] находится в парализованном состоянии. Гражданин Латвии ее изнасиловал. После этого Дмитрий натянул на жертву джинсы и ушел.

Пострадавшая во время суда дала показания, что она внутренне кричала на Дмитрия и ее глаза говорили, что она нуждается в помощи, а не в еще одном нападении. Жертва указала, что ее изнасилование продолжалось пять минут, однако оно казалось бесконечным. Спустя какое-то время жертве удалось добраться до телефона, позвонить отцу и поднять тревогу.

Женщина на суде заявила, что после ужасающего преступления ее жизнь "безвозвратно изменилась" - она живет "в постоянном состоянии страха и тревоги" и борется с приступами паниками. Произошедшее оказало "разрушающее влияние" на ее отношения с детьми, так как она навязывает им свои опасения и "нерациональные" страхи перед мужчинами.

Ирландские СМИ сообщают, что женщину накачал наркотиками первый нападавший, но стражам порядка его пока задержать не удалось.

Суд отметил, что отягчающими факторами в этом деле были злоупотребление доверием со стороны Дмитрия, уязвимость женщины и тот факт, что обвиняемый в то время жил в ее доме. На предыдущем слушании суда прозвучало, что до инцидента жертва сдавала часть своего дома Дмитрию и

между ними была "единоразовая сексуальная близость", которая закончилась, когда мужчина из-за этого отказался платить за аренду.

Суд также отметил, что к смягчающим обстоятельствам относятся трудовой стаж гражданина Латвии в Ирландии и отсутствие у него судимости. Приняв во внимание эти и личные обстоятельства Дмитрия, суд приговорил его к семи годам лишения свободы, начиная с декабря 2022 года, когда мужчина был взят под стражу.

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