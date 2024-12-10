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В Даугавпилсе на Новый год будет салют

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Рождественская елка в Даугавпилсе в 2023 году
Рождественская елка в Даугавпилсе в 2023 году Фото: Ivars Soikāns/LETA

Даугавпилс организует новогодний салют, сообщил во вторник журналистам мэр Андрейс Элксниньш ("Sarauj, Latgale").

Он сообщил, что празднование Нового года пройдет на площади Единства. Элксниньш сравнил новогоднюю программу с "маленьким городским праздником".

"Сразу после полуночи начнется юбилейный год Даугавпилса", - сказала руководитель Дома единства Диана Солдане.

Она рассказала, что 31 декабря с 23:00 на площади будет звучать танцевальная музыка, в полночь прозвучат речи руководителей государства и гимн Латвии, а затем начнется салют и другие праздничные выступления. После этого предусмотрены концерт группы Citi zēni и танцы до трех часов ночи.

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