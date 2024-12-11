Несколько молодых людей задержаны при попытке выманить деньги у 94-летней пенсионерки

Пенсионерка поверила распространенной легенде телефонных мошенников - ей позвонили якобы из полиции и сообщили, что ее родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, поэтому она должна заплатить деньги, чтобы он избежал уголовного преследования.

Все задержанные "денежные мулы" - граждане Латвии, в том числе несовершеннолетние, которым теперь грозит уголовное наказание.

27 ноября этого сотрудники полиции в ходе работы в сфере борьбы с телефонным мошенничеством выследили "денежных мулов".

​На этот раз преступники обманули 94-летнюю жительницу микрорайона Тейка. Она поверила рассказу неизвестного звонившего о том, что ее близкий попал в дорожно-транспортное происшествие.

Действуя по указанию преступников, женщина уже подготовила деньги для передачи таксисту.

Сотрудники полиции вовремя прибыли в дом пенсионерки и сорвали план преступников. В тот же день, 27 ноября, правоохранители задержали четырех "денежных мулов", причастных к этому делу. А 3 декабря был задержан пятый "денежный мул".

Созданная преступниками схема заключалась в переводе денег от одного "мула" к другому, что затрудняло отслеживание маршрута похищенных средств сотрудниками полиции.