Государственная полиция задержала пятерых сообщников телефонных мошенников, или "денежных мулов", которые собирались получить деньги, выманенные у жительницы рижского микрорайона Тейка.
Несколько молодых людей задержаны при попытке выманить деньги у 94-летней пенсионерки
Пенсионерка поверила распространенной легенде телефонных мошенников - ей позвонили якобы из полиции и сообщили, что ее родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, поэтому она должна заплатить деньги, чтобы он избежал уголовного преследования.
Все задержанные "денежные мулы" - граждане Латвии, в том числе несовершеннолетние, которым теперь грозит уголовное наказание.
27 ноября этого сотрудники полиции в ходе работы в сфере борьбы с телефонным мошенничеством выследили "денежных мулов".
На этот раз преступники обманули 94-летнюю жительницу микрорайона Тейка. Она поверила рассказу неизвестного звонившего о том, что ее близкий попал в дорожно-транспортное происшествие.
Действуя по указанию преступников, женщина уже подготовила деньги для передачи таксисту.
Сотрудники полиции вовремя прибыли в дом пенсионерки и сорвали план преступников. В тот же день, 27 ноября, правоохранители задержали четырех "денежных мулов", причастных к этому делу. А 3 декабря был задержан пятый "денежный мул".
Созданная преступниками схема заключалась в переводе денег от одного "мула" к другому, что затрудняло отслеживание маршрута похищенных средств сотрудниками полиции.
Задержанные - молодые люди, трое из них - несовершеннолетние. По имеющейся у полиции информации, они занялись этой преступной деятельностью, увидев рекламу в Telegram. Подозреваемые могут быть причастны к другим мошенничествам. Полиция продолжает выяснять других причастных лиц.
Было возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере, если оно было совершено группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф с конфискацией имущества или без такового.
Одному задержанному была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, а к остальным были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что сотрудники полиции и других государственных учреждений не звонят для получения наличных денег, банковских карт и реквизитов банковского счета!
Государственная полиция настоятельно призывает жителей не реагировать на подозрительные предложения о работе от неустановленных работодателей, особенно связанные с получением и доставкой посылок. Полиция активно работает в этом направлении, каждую неделю задерживая "денежных мулов".
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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