Видео Две машины не поделили "хитрый" перекресток и столкнулись

Врачи сообщили, что состояние здоровья водителя автомобиля Dacia можно охарактеризовать как удовлетворительное.

На месте ДТП программа встретила водителя Škoda, который был в шоковом состоянии, а также его друга, который оказал моральную поддержку.

"Я не участвовал в аварии, но мой друг... если захочет, то может рассказать, но он в жутком шоке. Мы поедем в больницу", - рассказал знакомый водителя Skoda.

Следует отметить, что аварии на этом перекрестке происходят не часто, так как по этой дороге ездят в основном жители близлежащего микрорайона, хорошо знающие особенности перекрестка. Если же по этому району не ездят или ездят редко, то тот факт, что прямая главная дорога меняет направление, может сбить с толку.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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