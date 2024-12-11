В рижском микрорайоне Золитуде два легковых автомобиля не поделили дорогу на перекрестке. К счастью, ни один из водителей, участвовавших в ДТП, не получил опасных для жизни травм, однако водителю одного автомобиля после столкновения потребовалась медицинская помощь, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Две машины не поделили "хитрый" перекресток и столкнулись
На нерегулируемом перекрестке улиц Приедайнес и Золитудес днем в понедельник, 9 декабря, автомобиль марки Dacia не поделил дорогу с автомобилем марки Škoda.
На месте происшествия работали две бригады спасателей, которые расчищали дорогу, чтобы убрать последствия столкновения.
Глядя на повреждения обеих машин, видно, что переднее левое крыло как у автомобиля Dacia, так и у Škoda было сильно повреждено.
Учитывая положение транспортных средств после столкновения, одна из версий того, как все произошло, могла быть следующей - водитель Škoda ехал по улице Приедайнес, которая является главной дорогой, и на перекрестке повернул налево, чтобы продолжить свой маршрут по улице Золитудес.
С другой стороны водитель Dacia ехал по улице Золитудес. При пересечении перекрестка водитель, вероятно, не обратил внимания на дорожный знак и не понял, что он должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщает: "Произошло столкновение автомобилей Škoda и Dacia. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек из автомобиля Dacia, который с полученными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение".
Врачи сообщили, что состояние здоровья водителя автомобиля Dacia можно охарактеризовать как удовлетворительное.
На месте ДТП программа встретила водителя Škoda, который был в шоковом состоянии, а также его друга, который оказал моральную поддержку.
"Я не участвовал в аварии, но мой друг... если захочет, то может рассказать, но он в жутком шоке. Мы поедем в больницу", - рассказал знакомый водителя Skoda.
Следует отметить, что аварии на этом перекрестке происходят не часто, так как по этой дороге ездят в основном жители близлежащего микрорайона, хорошо знающие особенности перекрестка. Если же по этому району не ездят или ездят редко, то тот факт, что прямая главная дорога меняет направление, может сбить с толку.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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