Ночной пожар в Адажском крае: пострадал один человек

Пожар возник в двухэтажном здании. На месте происшествия было установлено, что горит второй этаж двухэтажного здания и кровля на площади 250 квадратных метров.

Как сообщалось, во вторник при пожаре в социальном доме-общежитии в Риге на ул. Иерикю, 2Б, погибли один человек и собака, а четыре человека были переданы медикам, при этом часть эвакуированных в свои жилища вернуться не может, так как они повреждены.