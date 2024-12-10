Во вторник, 10 декабря, в результате пожара в социальном доме в Риге, на улице Иерикю, 2b, погибли один человек и собака, а четыре человека переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи, кроме того, часть людей не может вернуться в свое жилье, так как комнаты повреждены.
Фото и видео ⟩ Пожар в социальном доме на улице Иерикю в Риге унес жизни человека и собаки
Как сообщили в Пожарно-спасательной службе (VUGD), в 14:46 был получен вызов в Риге, где на третьем этаже пятиэтажного жилого дома горела комната на площади 15 квадратных метров, а также коридор на площади 15 квадратных метров.
Галерея: Пожар на улице Иерикю в Риге
До прибытия VUGD из здания эвакуировались 15 человек, спасатели эвакуировали еще 15 человек. Еще восемь человек спасли спасатели, двух их которых - при помощи выдвижной лестницы, а шестерых - при помощи спасательных масок. К данной минуте VUGD работу на месте происшествия завершила.
Как сообщили в Рижском самоуправлении, оно предложит всю возможную помощь жителям, которые во вторник были эвакуированы из пострадавшего в пожаре социального дома.
В пятиэтажном здании типа общежития выгорела одна квартира и часть коридора третьего этажа, во время работ по тушению был залит второй этаж, было отключено отопление и электричество.
Видео: Пожар на улице Иерикю в Риге
На время, пока жителям не было разрешено вернуться в здание, Рижское самоуправление обеспечило тепло в автобусе Rīgas satiksme. На временное размещение согласились семь человек, комнаты которых были повреждены, а остальные жители смогли вернуться в квартиру. Муниципальные службы поддерживают контакт с жителями, предлагая всю необходимую помощь.
Отопление и электричество в здании планируется восстановить в среду после проведения ремонтных работ. В доме этой ночью будет обеспечена охрана, так как во время работ по спасению были взломаны несколько дверей.
В здании заключено около 100 договоров аренды на социальные квартиры, кроме того, там размещена структура Рижской социальной службы "Пурвциемс" и услуга "Рижская забота о ребенке" - дневной центр.
Если здание пришло в негодность после пожара или другого стихийного бедствия, Рижское самоуправление предлагает как социальную помощь, так и временное жилье.
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