Известно, кому могут предложить квартиры с низкой арендной платой в Резекне

В проекте обязательных правил прописана форма регистрации арендаторов квартир в жилых домах с низкой арендой, объясняющая, как и на каких условиях можно будет подать заявку на аренду квартиры.

Эти правила позволят повысить доступность жилья для домохозяйств, которые не могут позволить себе жилье по рыночной цене, а также способствовать привлечению квалифицированных специалистов в муниципальные учреждения и другие отрасли, способствуя трудоустройству в городе.

В самоуправлении говорят, что приоритетные группы выбраны с учетом спроса на жилые помещения, которые самоуправление сейчас обеспечить не может, так как заинтересованные лица не соответствуют статусу малообеспеченных домохозяйств, установленному законом о помощи в решении жилищных вопросов.

В приоритетном порядке в регистре квартир с низкой арендной платой можно было бы зарегистрировать домохозяйства, в которых по меньшей мере один совершеннолетний член семьи является квалифицированным специалистом, занятым в какой-либо из отраслей, включенных в программу развития самоуправления, и в собственности которых нет других жилых помещений в Резекне.

Этими отраслями являются обрабатывающая промышленность, информационно-коммуникационные услуги, научные и технические услуги, госуправление, образование, здравоохранение и социальное обслуживание, искусство, развлечения и отдых.

Далее следуют домохозяйства, в которых проживает и на иждивении которых находится по меньшей мере один ребенок в возрасте до 24 лет, который не достиг школьного возраста или получает общее, профессиональное или высшее образование, и в собственности которых нет другого жилого помещения, а также домашние хозяйства, в которых проживает лицо с инвалидностью и в собственности которых нет других жилых помещений.

Домохозяйства, желающие снять квартиру, должны будут предоставить в самоуправление определенный набор документов. Жилищная комиссия в течение одного месяца рассмотрит заявление и примет решение о регистрации в очереди на съемные квартиры или об отказе с указанием причин. Зарегистрированным домохозяйствам будут предложены квартиры в соответствии с установленными правилами критериями и в порядке очереди.

Предложения к проекту обязательных правил можно подать в самоуправление до 20 декабря.

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