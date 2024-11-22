Пт, 22.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Для абонентов

Что выгоднее - арендовать или купить квартиру?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото Фото: arhitektura2014.lv

Нет однозначного ответа на вопрос, что в настоящее время выгоднее - арендовать или купить ту же квартиру, например, в серийном доме советской постройки. Чтобы быстро определить экономическую выгоду, можно сравнить ежемесячный платеж по ипотеке и арендную плату. Но это не учитывает различные жизненные ситуации - возможность накопить на первоначальный взнос, смену работы, увеличение семьи и т. д.

Оценивая, какие квартиры пользуются наибольшим спросом для аренды, Эдгар Даргис, руководитель отдела по аренде недвижимости компании Arco Real Estate, выделяет двухкомнатную квартиру площадью до 55 квадратных метров в советском или реновированном многоквартирном доме. Арендная плата за такую квартиру составляет 400–500 евро в месяц, не считая коммунальных платежей.

В то же время, по данным опроса банка Luminor, 35% арендаторов выделяют на аренду до 200 евро в месяц.

"Такая сумма подходит, например, для небольшой квартиры в регионах Латвии. В Риге за 200-300 евро можно рассчитывать на аренду небольшого жилья, скорее всего, в типовом или довоенном доме. Однако за сумму от 300 до 400 евро уже можно найти небольшую двухкомнатную или благоустроенную однокомнатную квартиру в столице", - отмечает руководитель отдела ипотечного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх