Что выгоднее - арендовать или купить квартиру?

Нет однозначного ответа на вопрос, что в настоящее время выгоднее - арендовать или купить ту же квартиру, например, в серийном доме советской постройки. Чтобы быстро определить экономическую выгоду, можно сравнить ежемесячный платеж по ипотеке и арендную плату. Но это не учитывает различные жизненные ситуации - возможность накопить на первоначальный взнос, смену работы, увеличение семьи и т. д.