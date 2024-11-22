Нет однозначного ответа на вопрос, что в настоящее время выгоднее - арендовать или купить ту же квартиру, например, в серийном доме советской постройки. Чтобы быстро определить экономическую выгоду, можно сравнить ежемесячный платеж по ипотеке и арендную плату. Но это не учитывает различные жизненные ситуации - возможность накопить на первоначальный взнос, смену работы, увеличение семьи и т. д.
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Что выгоднее - арендовать или купить квартиру?
Оценивая, какие квартиры пользуются наибольшим спросом для аренды, Эдгар Даргис, руководитель отдела по аренде недвижимости компании Arco Real Estate, выделяет двухкомнатную квартиру площадью до 55 квадратных метров в советском или реновированном многоквартирном доме. Арендная плата за такую квартиру составляет 400–500 евро в месяц, не считая коммунальных платежей.
В то же время, по данным опроса банка Luminor, 35% арендаторов выделяют на аренду до 200 евро в месяц.