В Грузии выбирают президента и готовятся к эскалации насилия

Сам экс-футболист обвинял оппозицию в том, что ее якобы контролируют "конгрессмены США", желающие спровоцировать революцию и "украинизацию" Грузии. Политический аналитик Гела Васадзе отмечает, что Кавелашвили будет не избранным президентом, а назначенцем, подчеркивая отсутствие возможности проводить честные выборов в нынешних условиях.

Грузия в ожидании новых протестов

Несмотря на протесты, мэрия Тбилиси начала новогоднюю подготовку. Перед дворцом Орбелиани - резиденцией президента - установили декоративный поезд с вагонами. Комментируя это, Зурабишвили написала: "Перед дворцом Орбелиани поезд поставили... ну, посмотрим, кто поедет". "Грузинская мечта" в то же время предупредили Зурабишвили, что ей придется покинуть дворец к 29 декабря - в этот день должна состояться церемония инаугурации нового президента.

Полиция жестко разгоняет демонстрации протеста в Тбилиси Фото: DW: Irakli Gedenidze/REUTERS

Гела Васадзе считает, что именно президент Зурабишвили сможет организовать еще по-настоящему массовые протесты. "Сейчас у протестов нет конкретных целей и в них участвует, в основном, активная часть общества. В день "X" выйдут и те, кто их поддерживает молча у телевизора. Чтобы все это произошло, президент должен объявить, что раз она - единственный легитимный институт власти, то весь госаппарат должен перейти в ее подчинение. Это было бы логично, но пока она этого почему-то не делает", - отметил аналитик. По его мнению, без решительных действий Зурабишвили нынешние стихийные протесты не смогут изменить ситуацию.

В то же время власти, похоже, обеспокоены новыми протестами. 10 декабря Служба государственной безопасности (СГБ) выступила с заявлением, в котором предупредила об угрозе срыва выборов. "Организаторы преступных действий планируют сорвать процесс выборов президента Грузии 14 декабря 2024 года и всеми способами помешать избранию президента", - говорится в сообщении ведомства.

СГБ утверждает, что злоумышленники якобы планируют "максимально обострить ситуацию", что, как предполагается, приведет к "2-3 жертвам". Все это делается для того, указывает ведомство, чтобы "обвинить" власть в убийствах и "усилить протестные настроения".

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