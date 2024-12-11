Подробности трагической аварии, в которой грузовик насмерть задавил пешехода

Трагическое столкновение с грузовиком произошло в нескольких сотнях метров от Центра социального ухода и реабилитации Seda, принадлежащего Латвийскому Красному Кресту. Программа встретила одного из жильцов центра, который знал погибшего.

"Он, которого сбили, шел, фура выезжала, он оказался сзади - попал в зону, где не видно сзади... Приехала скорая, полиция", - рассказывает знакомый погибшего.

Исполнительный директор Видземского комитета Латвийского Красного Креста Вивита Кикуле пояснила, что в понедельник происходила доставка товаров, и поскольку во дворе велись ремонтные работы, водителя, который подъехал к социальному центру, попросили объехать территорию по объездной дороге, чтобы удобнее разгрузить товары.

Двигаясь задним ходом с территории, водитель не заметил 67-летнего мужчину.

"У него были проблемы со слухом. Грузовик двигался с включенными звуковыми сигналами. Возможно, человек задумался, не посмотрел. Все находятся в состоянии шока, приближается Рождество, запланированы мероприятия. Сегодня у нас тишина в центре ухода. Он был всем хорошо знаком. Я выражаю соболезнования и водителю, безусловно, - думаю, для него это тоже тяжелое время", - сказала Кикуле.

Государственная полиция возбудила уголовное дело. На месте происшествия сотрудники полиции работали около пяти часов. Были собраны показания и сделаны фотографии места происшествия. Жителям и сотрудникам центра ухода предлагают психологическую поддержку.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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