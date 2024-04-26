Как молодым и пожилым сохранить здоровье суставов – разговор с врачом Андреем Передистым

Главное - не травмировать суставы

Преждевременный износ суставов обычно происходит у тех, кто получил травмы в молодом возрасте или из-за чрезмерной нагрузки. В результате возникает артроз, причем не важно, в каком суставе. Это проблема, которая чаще всего наблюдается у людей после 35-40 лет, но встречается и у более молодых людей. Например, очень распространенный контингент в нашей клинике – это мужчины, слишком увлекающиеся видами спорта, где есть контакт с соперниками, особенно футболом, хоккеем. Такое часто случается в реальности – обычно до 30 лет все усиленно занимаются спортом, но появляется семья и работа, и они уходят из спорта. Затем, в 40-45 лет, он просыпается и начинает очень интенсивно заниматься. Но только в том случае, если человек и в 40 лет продолжал регулярно разминаться или параллельно занимался спортом, выбрав вид контактного спорта – там существует вероятность получения всевозможных травм, если люди - любители.