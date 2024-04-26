Как молодым и пожилым сохранить здоровье суставов – разговор с врачом Андреем Передистым

Разрушение суставных хрящей – остеоартрит или остеоартроз – становится все более распространенным заболеванием, причем им поражает все больше молодых людей, хотя всегда считалось проблемой людей среднего и пожилого возраста. Почему это происходит и что можно сделать, чтобы как можно дольше сохранить здоровье суставов, - рассказывает врач Андрей Передистый, травматолог и хирург-ортопед клиники Orto с более чем 30-летним опытом работы в травматологии, ортопедии и спортивной травматологии.
Главное - не травмировать суставы
Пациенты с остеоартритом становятся все моложе и моложе, главным образом из-за широко распространенного ожирения и малоподвижного образа жизни. Но и физически активные молодые люди часто сталкиваются с этой проблемой – как так?
Преждевременный износ суставов обычно происходит у тех, кто получил травмы в молодом возрасте или из-за чрезмерной нагрузки. В результате возникает артроз, причем не важно, в каком суставе. Это проблема, которая чаще всего наблюдается у людей после 35-40 лет, но встречается и у более молодых людей. Например, очень распространенный контингент в нашей клинике – это мужчины, слишком увлекающиеся видами спорта, где есть контакт с соперниками, особенно футболом, хоккеем. Такое часто случается в реальности – обычно до 30 лет все усиленно занимаются спортом, но появляется семья и работа, и они уходят из спорта. Затем, в 40-45 лет, он просыпается и начинает очень интенсивно заниматься. Но только в том случае, если человек и в 40 лет продолжал регулярно разминаться или параллельно занимался спортом, выбрав вид контактного спорта – там существует вероятность получения всевозможных травм, если люди - любители.
Как в профессиональном спорте?
Конечно, тяжелый профессиональный спорт, особенно в молодом возрасте, определенно не идет на пользу здоровью. Это однозначно. Да, спортом следует заниматься, но все должно быть в меру. Все зависит от целей человека. Естественно, что для профессионального спортсмена нагрузка огромна, а риски высоки. Тогда действительно стоит принять во внимание, что в будущем могут возникнуть проблемы.
Если мы хотим сохранить опорно-двигательную систему как можно дольше, нам нужны разумные нагрузки и регулярные занятия.
Главное – не травмировать суставы.
Начинается с боли
Каковы первые признаки износа суставов?
Первичный симптом – боль. Хуже, если у пациента возникают боли в суставах в состоянии покоя. Это означает, что проблема, вероятно, гораздо серьезнее, чем просто дискомфорт при движении.
Часто боль при движении связана с чрезмерным перенапряжением, но если есть дегенеративные изменения, то жалобы гораздо тяжелее.
Еще одним признаком являются ограничения движений – больной уже не может делать то, что мог раньше.
Что делать?
В таких случаях действительно необходимо проведение различных видов доступных исследований, начиная с рентгена и заканчивая магнитно-резонансной томографией. Все зависит от того, какие жалобы, какая часть тела поражена. В компетенции специалиста назначить соответствующий вид исследования, чтобы понять, что в конечном итоге происходит в той части тела, что заставляет пациента обратиться за помощью. Я больше работаю с плечами, коленями и бедрами.
Трудно бороться с возрастом
Все-таки большинство больных артрозом представляют старшее поколение. Почему с возрастом износ суставов так распространен?
Наши ткани с возрастом не могут вовремя регенерировать. В результате возраста, наличии травм и локальной или системной патологии все суставы тела со временем претерпевают изменения, которые в конечном итоге могут повлиять на наши физические функции, повседневную деятельность и благополучие.
С возрастом трудно бороться. В принципе, все, что мы можем сделать, это адаптироваться и подстроиться к процессу изнашивания суставов.
Есть люди, которые способны дольше поддерживать свое тело в хорошей форме, но большинству - я думаю, процентов 90 - с возрастом, к сожалению, придется приспосабливаться к большим нагрузкам, независимо от того, связаны ли они со спортом, работой или бытом.
Как понять эту адаптацию?
Если этот процесс запущен и связан с возрастными изменениями, то мы мало что можем изменить. Зачастую, если износ суставов необратим, все, что мы можем сделать, — это замедлить этот процесс. Как действовать правильно?
Во-первых, регулярно — хотя бы раз в два-три года — посещать травматолога и ортопеда для проведения соответствующих обследований.
Во-вторых, мы можем сбалансировать нагрузку. В частности, когда речь идет о суставах, любое чрезмерное напряжение способствует преждевременному износу или повреждению суставов и может привести к износу и деформации суставов.
Насколько важно движение?
Забота о своем теле – это основа основ. Добиться этого можно только посредством регулярных тренировок. Будь то йога, занятия с физиотерапевтом или пилатес, которые в последнее время стали очень популярны. Я не буду перечислять все возможности. Регулярные занятия спортом и подготовка тела к разного рода нагрузкам определенно снижают риски травм суставов и позволяют организму прослужить дольше.
Было бы достаточно, если бы люди каждый день двигали всеми суставами, тогда все было бы хорошо.
Это возможно и не так уж сложно. Движение и упражнения на протяжении всей жизни.
Факторы риска
Какие еще факторы риска наносят вред суставам, помимо чрезмерной нагрузки и травм?
Необходимо поддерживать и контролировать вес, особенно это важно для нижних конечностей: коленей, бедер, стоп. Лишний вес – это риск развития диабета, поражения сосудов. Все это также ухудшает кровоснабжение, поэтому ткани быстрее изнашиваются.
На что влияет малоподвижность?
Если суставы начинают изнашиваться, очень важно их укрепить, чтобы мышцы были в хорошем состоянии и пациент смог жить с этим недугом. Суставные связки нельзя улучшить сами по себе, можно тренировать только мышцы. Это абсолютная физиология.
Мышцы с возрастом теряют силу, поэтому для поддержания их работоспособности необходимо регулярно тренироваться. Вы можете поддерживать свои суставы в хорошей форме, занимаясь спортом и выполняя различные упражнения на растяжку и силовые.
Такие умеренные и регулярные упражнения также способствуют поддержанию плотности костей. В качестве примера могу привести людей, которым приходится длительное время ходить на костылях – у них тогда развивается так называемый локальный остеопороз, когда кость теряет плотность и возникают проблемы. Поэтому в травматологии и ортопедии существует тенденция фиксации переломов на первых порах, но также очень важно как можно раньше начать нагружать конечности, чтобы в костях не образовался остеопороз. Плотность костей зависит от того, насколько сильно мы тренируем тело. Поэтому любой, кто хочет дольше прожить со своим телом, должен начать заниматься спортом как можно скорее.
Необходимые добавки
Основные профилактические меры...
Регулярные занятия спортом, контроль веса, лечение и борьба со всеми видами вторичных заболеваний, правильное питание.
Если люди хотят быть уверены, что с ними все в порядке, хотя бы раз в год, а может быть, даже два раза, им следует пройти курс физиотерапии – 10 или 15 занятий.
Сейчас наблюдается тенденция, что у каждого, кто хочет быть здоровым, есть свой физиотерапевт.
Необходимо ли принимать дополнительные активные вещества?
Если рацион человека полноценный, он, вероятно, также получает достаточное количество необходимых ему витаминов.
Но многие ли из нас готовы сказать, что они действительно питаются правильно, особенно те, у кого особая диета или особые привычки? Конечно, никто из нас не уверен на 100% в качестве своего питания.
Несомненно, в таких случаях, а также когда мы становимся старше и усвоение питательных веществ в нашем организме снижается, добавки необходимы. Однако никто не считает и формулы не вычисляет, сколько С, D или любого другого витамина они приняли! Другими словами, нам необходимо периодически дополнять свой ежедневный рацион необходимыми веществами. Своим пациентам я рекомендую, как при острых, так и при хронических заболеваниях, использовать MAGNEFlex – комплекс активных веществ с суставным коллагеном II типа и активными веществами, поддерживающими здоровье всех суставов.
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Чтобы добиться полной поддержки опорно-двигательного аппарата, на латвийском рынке доступен новый оригинальный продукт для здоровья суставов – MAGNEFlex.
Подход MAGNEFlex основан на естественных процессах. Люди созданы для того, чтобы двигаться, чтобы наши суставы оставались активными, но современный образ жизни часто не благоприятен для наших суставов. Мы пытаемся сделать больше и быстрее, но наши суставы к этому не готовы, неспособны к регенерации. Другая крайность – когда мы недостаточно двигаемся, в результате вес увеличивается, что создает дополнительную нагрузку на суставы. Это важно, ведь каждый лишний килограмм имеет значительные последствия для здоровья суставов – с каждыми 5 кг прибавки в весе риск развития остеоартроза увеличивается на 36%.
Инновационный состав MAGNEFlex разработан совместно с ведущими специалистами Латвии – травматологами-ортопедами и предназначен как для хрящей, так и для мышц и костей – для всего сустава.
В составе MAGNEFlex неденатурированный коллаген II типа, который является основным природным компонентом суставного хряща. Это высококачественный суставной коллаген II типа, полученный из куриного хряща, который обеспечивает совершенно другой механизм действия по сравнению с гидролизованным коллагеном, обычно доступным на рынке.
Исследования показали, что для достижения благотворного влияния на здоровье суставов необходимо принимать 40 мг неденатурированного коллагена II типа в день. В свою очередь, если мы выбираем широко доступный гидролизованный коллаген, то для достижения эффекта в долгосрочной перспективе необходимо принимать от 5 до 10 г в день! Дополнительно добавлен витамин С, который способствует нормальному образованию естественного коллагена, необходимого для нормального функционирования костей и хрящей.
Во-вторых, суставу необходимы крепкие кости, чтобы снабжать хрящ питательными веществами, поэтому MAGNEFlex содержит витамин D, который помогает поддерживать здоровье костей. Низкий уровень витамина D связан с остеопорозом и риском переломов костей.
В-третьих, крепкие суставы немыслимы без мышц, которые удерживают сустав на месте и двигают его, поэтому MAGNEFlex содержит магний и витамин D, которые поддерживают нормальную работу мышц, помогают мышце расслабиться, расслабляя ее после нагрузки.
MAGNEFlex рекомендуется для ежедневного применения всем, кто заботится о здоровье своих костей и суставов и хочет поддерживать нормальную функцию мышц, особенно рекомендуется с 35 лет.
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Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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