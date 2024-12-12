Госполиция: Житель Кулдигского края забил кошку до смерти чугунной сковородой

В среду, 4 декабря, Госполиция получила информацию о том, что на лестничной клетке дома в Никрацкой волости Кулдигского края была найдена убитая кошка. Сотрудники Госполиции прибыли на место происшествия и выяснили, что один из жителей дома забил животное чугунной сковородой.

По словам Шершневой, мужчина был задержан в тот же день, и оказалось, что он находился в сильном опьянении - в его организме констатировано 2,34 промилле алкоголя. Государственная полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животным, повлекшего смерть.

На данный момент следствие установило, что мужчина оставил открытой дверь в квартиру и к нему зашла бездомная кошка. Мужчина утверждает, что не любит кошек, поэтому он начал пинать животное, а потом взял чугунную сковороду и прибил его, после чего выбросил труп на лестничную площадку. После случившегося о преступлении узнали соседи, которым он признался в содеянном.

У кошки были два маленьких котенка, которых теперь приютили соседи мужчины. Этот человек ранее не был судим и не попадал в поле зрения полиции за подобные деяния. Труп животного передан на экспертизу.

Согласно Уголовному закону, такое преступление может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. В рамках уголовного дела сейчас идет досудебное расследование.

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