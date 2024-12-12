В Риге, в Букулты, возможно, сажа из неочищенного дымохода стала причиной пожара на чердаке частного дома, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
На Югле вспыхнул частный дом. Возможно, виновен неочищенный дымоход
Пожар на улице Авоткалну возник незадолго до 12 часов. Жильцы дома, которые арендуют комнату на втором этаже, рассказали, что момент возгорания совпал со временем, когда владелец дома начал топить печь.
Командир Пожарно-спасательной службы Эдуард Линде указал, что пожар удалось заметить вовремя.
"После тушения пожара на этом все не закончилось, - пояснил Линде. - Продолжилась проверка конструкций здания при помощи термокамеры. Еще мы используем техническую соль. Если горела сажа, то, насыпав соль в дымоход, можно снизить температуру", - отметил Линде, призвав жителей, которые хотят протопить печь после длительного перерыва, делать это, увеличивая температуру постепенно.
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