Падение кровавого режима сирийского диктатора Башара Асада, размещение ракеты "Орешник" в Беларуси и протесты в Грузии стали главными внешнеполитическими темами в российских пропагандистских передачах минувшей недели.
Видео ⟩ За занавесом: пропагандисты лавируют вокруг Сирии, но ругают грузинские протесты
Идеологические соловьи Кремля также широко обсуждали "выдающееся" интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому пропагандисту Такеру Карлсону, известному своей пророссийской позицией, которому в свое время давал интервью и президент России Владимир Путин.
В то же время россияне ни словом, даже в новостных передачах, не упомянули об участии Лаврова в саммите ОБСЕ на Мальте. Это и неудивительно, поскольку Лавров оказался на Мальте в международной изоляции и во время его выступления министры иностранных дел многих стран, в том числе и наш министр иностранных дел Байба Браже, покинули зал.
А о состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльзом К. Брауном было сказано лишь то, что Герасимов предупредил американского коллегу о плановых испытаниях российской гиперзвуковой ракеты в Средиземном море.
Параллельно на этот раз обсуждалась и внутренняя политика, точнее, экономическая ситуация в России. Послание было ясным: паника неуместна, российская экономика в хорошей ситуации, падение курса рубля не является чем-то ужасным. Так сказать, спите спокойно, дорогие граждане.
Путин успокаивает население
После долгого молчания на прошлой неделе на форуме "Россия зовет" Путин высказался об экономической ситуации в стране и резком падении курса рубля. Российский диктатор утверждал, что, несмотря на западные санкции, экономику страны-агрессора не только не удалось уничтожить - она полностью восстановилась и находится в очень хорошей ситуации.
Путин также рассказывал, что Россия уже давно не является лишь экспортером энергоресурсов и имеет очень развитое производство, которое амортизирует возможное влияние падения цен на нефть.
В программе "60 минут" было показано интервью президента российского банка "ВТБ" Андрея Костина, который заявил, что в спаде рубля нет ничего страшного и вообще Россия очень хорошо может обойтись без доллара. Костин посоветовал жителям в этой ситуации положить рубли в коммерческие банки, где ставка по вкладам превышает 20%. Она поднята для того, чтобы заглушить инфляцию.
Костин также подчеркнул, что, несмотря на "непростую" ситуацию, государство выполняет все свои социальные обязательства перед населением - имея в виду выплату зарплат и пособий. При этом Костин признал, что инфляция высока, но это лишь временные трудности.
Между тем, западные аналитические центры и экономисты считают, что нынешний рост экономики России недолгосрочен и может быть очень существенно подорван как новыми санкциями, так и снижением цен на нефть. В то же время никто не берется прогнозировать, идет ли речь о перспективе в год или пять лет.
Более того, международные аналитики и эксперты считают, что до сих пор большинство россиян испытывали экономические выгоды от войны на Украине.
Хотя повышение зарплат было особенно щедрым для военных, во многих других отраслях зарплаты также заметно увеличились, например, в текстильной промышленности и сельском хозяйстве.
Так, центр Atlantic Council пишет, что в целом вторжение в Украину позволило миллионам россиян выбраться из нищеты. Военные контракты оказались особенно прибыльными для бизнес-элиты страны, а уход западных компаний открыл свободные ниши, которые российским компаниям удалось заполнить.
Издание Deutsche Welle, в свою очередь, сообщает, что для масштабных военных расходов Путина слабый рубль очень выгоден. Это означает, что у Кремля может быть больше местной валюты, которую можно потратить, так как доходы от экспорта нефти и газа приходят в иностранной валюте. Министр финансов России Антон Силуанов публично заявил, что слабый курс рубля очень выгоден местным экспортерам.
Французская газета Le Monde также считает, что для военной экономики России, в которой военно-промышленный комплекс сейчас является главной движущей силой роста, это падение курса рубля может показаться хорошей новостью. Это увеличивает доходы от экспорта сырья, которые по-прежнему в основном выражаются в долларах.
По прогнозам экономистов, то, насколько экономический спад станет проблемой России, зависит именно от цены на нефть в следующем году. Длительное снижение экспортной выручки может привести к резкому ухудшению перспектив экономики. Центробанк в таком случае не сможет эффективно вмешаться, поскольку большая часть его резервов заморожена в соответствии с западными санкциями. Девальвация рубля, высокая инфляция и рецессия тогда станут неизбежны.
Россияне лавируют вокруг Сирии
Приближенные к Кремлю "политологи" разного калибра высказываются о падении кровавого режима в Сирии крайне осторожно. Это объясняется тем, что в Сирии находятся две значимые для России военные базы, которые она любой ценой хочет сохранить.
В связи с этим Кремль, всегда поддерживавший Башара Асада, сейчас не может позволить себе ругать оппозицию, так как с ней придется говорить о судьбе военных баз.
Поскольку на международном уровне звучат разговоры о том, что сирийская оппозиция среди прочего воспользовалась неспособностью России вмешаться и защитить Асада и Запад уже говорит о сирийских событиях как о "пощечине Путину", пропагандисты поспешили заявить, что Россия никогда не имела в этой стране сухопутных войск и вообще защищать Асада якобы было обязанностью Ирана.
"Кремлины" несколько раз повторили произнесенные когда-то Путиным слова: "Мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы". То есть правящий официальный кремлевский нарратив таков: Россия выступает за мирную передачу власти в Сирии, призывает обойтись без насильственной эскалации и готова к конструктивным переговорам с новым сирийским правительством.
При этом россиянам показалось важным подчеркнуть, что происходящее никак не связано со слабостью России, поскольку русские никогда не хотели ввязываться во внутреннюю борьбу в Сирии, что, конечно, ложь.
Россия в свое время оказала открытую военную поддержку Асаду. Теперь россияне заявляют, что оказание поддержки Асаду было обязанностью Ирана.
Как уже отмечалось, пропагандисты абсолютно избежали открытой критики сирийской оппозиции, поскольку знают, что от правящих новой Сирией будет зависеть судьба русских военных баз.
Лишь одиозный депутат российской Госдумы, генерал Гурулев заявил, что 30 000 повстанцев никогда не смогли бы свергнуть режим Асада, если бы не широкомасштабная "измена" в сирийской армии.
Между тем, старший сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Хамидреза Азизи заявил радио "Свободная Европа", что произошедшее в Сирии - тяжелый удар в ответ на заявления России о том, что она по-прежнему является глобальной державой в плане сохранения военного и политического влияния за рубежом. По его мнению, теперь и другие страны, такие как Африка и Латинская Америка, могли бы пересмотреть свою зависимость от России и расчет на нее.
"Быстрый крах режима Асада в Сирии - режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года, - является стратегическим политическим поражением для Москвы и спровоцировал новый кризис для РФ, поскольку Кремль стремится сохранить свою стратегическое военное присутствие в Сирии (...) Неспособность (или решение) России не тратить усилия на укрепление режима Асада во время наступления сирийской оппозиции ударит по доверию к России как к партнеру по безопасности во всех уголках мира", - пишет Институт изучения войны (ISW).
Лавров, Орешник и Грузия
Россияне очень гордятся тем, что во второй половине следующего года в Беларуси будет размещена новая гиперзвуковая ракета среднего радиуса действия "Орешник". Ведущий воскресного вечернего выпуска новостей Дмитрий Киселев с нескрываемым удовлетворением заявил, что "Орешнику" требуется всего восемь минут, чтобы долететь до Лондона.
Как рассказывали другие пропагандисты, чем меньшей дальности должна достичь ракета, тем более разуршительно ее действие: следовало понять, что европейские страны находятся под серьезной угрозой, поскольку Беларусь служит отличным полигоном для запуска ракеты.
Между тем, Лавров в своем интервью Такеру Карлсону заявил, что США не стоит жить в иллюзиях, будто под угрозой оказалась только Европа. При необходимости Кремль может нанести удар и по США.
При этом Лавров лицемерно утверждал, что Россия ни в коем случае не хочет ядерной войны, она вообще - воплощение миролюбия, которую провоцирует Запад. Апофеозом цинизма стало заявление "не мы эту войну начали".
Уже в который раз русскими произносится ложь об "оборонительной войне", при этом не приводятся никакие факты или доказательства того, что накануне вторжения России Украина готовила какое-либо военное наступление против России. Лавров также подчеркнул, что происходящее сейчас в Украине он не назвал бы войной, поскольку это выраженная гибридная война, что означает "вмешательство" Запада и желание НАТО уничтожить Россию руками Украины.
Лавров цинично утверждал, будто доказательства того, что российские боевики устроили резню мирных жителей в украинском городе Буча, инсценированы и "откровенно провокационны". Кроме того, он предположил, что Запад скрывает результаты проведенных в немецкой больнице проверок, которыми установлено, что теперь уже умерший кремлевский оппонент Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Смерть Навального в российской тюрьме, как допускает Лавров, была связана с медицинскими манипуляциями, совершенными немецкими медиками при лечении оппозиционера.
А вот о протестах в Грузии "кремлины" врали, что число протестующих меньше количества гостей на "нормальной" грузинской свадьбе. Пропагандисты открыто хвалили нелегитимное правительство Грузии, которое, откладывая переговоры с Европейским союзом (ЕС) о вступлении, защищало страну от вовлечения в украинскую войну. Всем очевидно, что Грузия ЕС нужна только для того, чтобы затянуть ее в войну с Россией и заставить грузин воевать на стороне Украины.
По словам пропагандистов, отказавшись "идти на поводу у Запада", правительство Грузии на самом деле спасает грузинское государство и народ от уничтожения, поскольку Запад готовит Грузии судьбу Украины.
Некоторые пропагандисты также подчеркнули, что Грузия не имеет никакого отношения к Европе и ее пребывание в ЕС было бы противоестественно со всех сторон. Между тем, как географически, так и социально и исторически, а также политически единственным естественным геополитическим пространством являются Россия, Беларусь, Грузия и Молдова.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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