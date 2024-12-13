Видео За занавесом: пропагандисты лавируют вокруг Сирии, но ругают грузинские протесты

Путин успокаивает население

После долгого молчания на прошлой неделе на форуме "Россия зовет" Путин высказался об экономической ситуации в стране и резком падении курса рубля. Российский диктатор утверждал, что, несмотря на западные санкции, экономику страны-агрессора не только не удалось уничтожить - она полностью восстановилась и находится в очень хорошей ситуации.

Путин также рассказывал, что Россия уже давно не является лишь экспортером энергоресурсов и имеет очень развитое производство, которое амортизирует возможное влияние падения цен на нефть.

В программе "60 минут" было показано интервью президента российского банка "ВТБ" Андрея Костина, который заявил, что в спаде рубля нет ничего страшного и вообще Россия очень хорошо может обойтись без доллара. Костин посоветовал жителям в этой ситуации положить рубли в коммерческие банки, где ставка по вкладам превышает 20%. Она поднята для того, чтобы заглушить инфляцию.

Костин также подчеркнул, что, несмотря на "непростую" ситуацию, государство выполняет все свои социальные обязательства перед населением - имея в виду выплату зарплат и пособий. При этом Костин признал, что инфляция высока, но это лишь временные трудности.