В суде начинается рассмотрение дела бывшего мэра Резекне Барташевича

По делу проходит также супруга бывшего мэра Ольга Барташевич, которая обвиняется в подстрекательстве к раскрытию информации ограниченного доступа.

Согласно обвинению, Барташевич, подстрекаемый своей женой, поручил сотруднице самоуправления получить информацию ограниченного доступа из двух баз данных.

Сотрудница, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений мэра, выполнила поручение и передала ему запрошенные сведения, который тот передал далее.

В ходе расследования, проведенного в сотрудничестве с Евроюстом и следственными органами других стран, было также установлено, что Барташевич намеренно не указал информацию об имуществе и других доходах в крупных размерах в своих декларациях должностного лица с 2008 по 2024 год.

При подаче деклараций он не указывал недвижимость за рубежом, которой владел вместе с членом семьи, связанные с этой недвижимостью сделки и другую информацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!