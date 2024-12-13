Тейлор Свифт получила десять музыкальных наград Billboard

Теперь у Свифт в общей сложности 49 наград Billboard.

Помимо категории "Лучший исполнитель", отдельные награды присуждаются лучшей исполнительнице и лучшему исполнителю. Ими стали Свифт и кантри-музыкант Морган Уоллен.

Награду "Лучший новый исполнитель" получила американская поп-звезда Чаппелл Рон.

Американская певица SZA удостоена награды как лучший исполнитель в жанре R&B, а Уоллен - как лучший кантри-исполнитель.

Канадский рэпер Дрейк получил награду как лучший рэпер, а его альбом For All The Dogs признан лучшим рэп-альбомом.

Награды получили также британские звезды Дуа Липа и Coldplay.

Хит Дуа Липы Houdini признан лучшей танцевальной электронной песней.

А Coldplay удостоились награды за лучший рок-тур.

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