На церемонии вручения музыкальных наград журнала Billboard больше всего наград - десять - получила американская поп-звезда Тейлор Свифт, в том числе в категориях "Лучший исполнитель" и "Лучший альбом".
Тейлор Свифт получила десять музыкальных наград Billboard
Теперь у Свифт в общей сложности 49 наград Billboard.
Помимо категории "Лучший исполнитель", отдельные награды присуждаются лучшей исполнительнице и лучшему исполнителю. Ими стали Свифт и кантри-музыкант Морган Уоллен.
Награду "Лучший новый исполнитель" получила американская поп-звезда Чаппелл Рон.
Американская певица SZA удостоена награды как лучший исполнитель в жанре R&B, а Уоллен - как лучший кантри-исполнитель.
Канадский рэпер Дрейк получил награду как лучший рэпер, а его альбом For All The Dogs признан лучшим рэп-альбомом.
Награды получили также британские звезды Дуа Липа и Coldplay.
Хит Дуа Липы Houdini признан лучшей танцевальной электронной песней.
А Coldplay удостоились награды за лучший рок-тур.
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