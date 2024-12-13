Пт, 13.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Фото Россия нанесла массированный удар по Украине

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Россия нанесла воздушный удар по Украине
Россия нанесла воздушный удар по Украине Фото: Скриншот c www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Ночью и утром в пятницу, 13 декабря, армия России нанесла массированный удар по регионам Украины, сообщает "Медуза" со ссылкой на ВСУ.

Утром 13 декабря во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Были слышны взрывы в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

По сообщениям украинских СМИ, в атаке участвовали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и истребитель МиГ-31К, с которого выпускают ракеты "Кинжал". Поступали сообщения о пусках ракет "Калибр".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре страны. Компания "Укрэнерго" уже предупредила об отключениях электричества.

Власти Харькова сообщили об ударах российских войск по Харьковскому району.

"По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду", - написал мэр города Игорь Терехов.

Также в Харькове российский беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома. Возник пожар, люди не пострадали.

Польша подняла в воздух военную авиацию

Командование Вооруженных сил Польши заявило, что авиация страны начала действовать в воздушном пространстве Польши из-за массированного удара России по Украине. Наземные системы ПВО также были приведены в состояние высшей степени готовности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх