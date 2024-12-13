Фото Россия нанесла массированный удар по Украине

Утром 13 декабря во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Были слышны взрывы в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

По сообщениям украинских СМИ, в атаке участвовали бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и истребитель МиГ-31К, с которого выпускают ракеты "Кинжал". Поступали сообщения о пусках ракет "Калибр".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре страны. Компания "Укрэнерго" уже предупредила об отключениях электричества.

People and their pets are hiding from the Russian massive missile attack on Ukraine in the underground subway stations in Kyiv. pic.twitter.com/8RjAoOf3Ki — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) December 13, 2024

Власти Харькова сообщили об ударах российских войск по Харьковскому району.

"По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду", - написал мэр города Игорь Терехов.

Также в Харькове российский беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома. Возник пожар, люди не пострадали.

Польша подняла в воздух военную авиацию

Командование Вооруженных сил Польши заявило, что авиация страны начала действовать в воздушном пространстве Польши из-за массированного удара России по Украине. Наземные системы ПВО также были приведены в состояние высшей степени готовности.

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