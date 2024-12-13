Видео Гражданин Молдовы угнал машину в Зилупе. Он был задержан пьяным в Риге

Задержание произвели сотрудники муниципальной полиции Риги, заметившие, что автомобиль медленно движется по улицам города. Полиция решила проверить подозрительного водителя.

На опубликованной видеозаписи, слышно, как сотрудник полиции говорит водителю: "Водитель Ford, остановите машину! Оставайтесь в машине!"

Мужчина не может сразу понять, что делать дальше, и открывает окно машины только по просьбе полицейского.

"Почему вы ехали так медленно?" - спрашивает полицейский. "У меня скоро закончится бензин", - отвечает водитель.

"Это причина такой езды?" - уточняет полицейский. "И я немного выпил", - отвечает мужчина.

"Немного выпили? Сколько вы выпили?" - спрашивает полицейский у водителя. "Два пива", - отвечает мужчина.

Он признался, что прав у него с собой тоже нет, только документы на машину. Зато у него есть паспорт.

Выяснилось, что мужчина является гражданином Республики Молдова, 1988 года рождения. 9 декабря 2024 года мужчина был заключен под стражу.

Против задержанного возбуждены два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции.

Кража квалифицируется по третьей части 175-й статьи Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение или хранилище. Возможные санкции включают лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с конфискацией имущества либо без таковой.

Похищенный Ford Galaxy был возвращен владельцу. В рамках расследования полиция продолжает собирать доказательства и анализировать детали происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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