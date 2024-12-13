Пт, 13.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео Гражданин Молдовы угнал машину в Зилупе. Он был задержан пьяным в Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta.

7 декабря сотрудники Государственной полиции получили информацию о том, что со двора частного дома в Зилупе преступнику удалось угнать автомобиль Ford Galaxy. Вор был задержан в рижском микрорайоне Агенскалнс, сообщает программа Degpunktā.

Задержание произвели сотрудники муниципальной полиции Риги, заметившие, что автомобиль медленно движется по улицам города. Полиция решила проверить подозрительного водителя.

На опубликованной видеозаписи, слышно, как сотрудник полиции говорит водителю:  "Водитель Ford, остановите машину! Оставайтесь в машине!"

Мужчина не может сразу понять, что делать дальше, и открывает окно машины только по просьбе полицейского.

"Почему вы ехали так медленно?" - спрашивает полицейский. "У меня скоро закончится бензин", - отвечает водитель.

"Это причина такой езды?" - уточняет полицейский. "И я немного выпил", - отвечает мужчина.

"Немного выпили? Сколько вы выпили?" - спрашивает полицейский у водителя. "Два пива", - отвечает мужчина.

Он признался, что прав у него с собой тоже нет, только документы на машину. Зато у него есть паспорт.

Выяснилось, что мужчина является гражданином Республики Молдова, 1988 года рождения. 9 декабря 2024 года мужчина был заключен под стражу.

Против задержанного возбуждены два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее мужчина не привлекался к ответственности и не попадал в поле зрения полиции.

Кража квалифицируется по третьей части 175-й статьи Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение или хранилище. Возможные санкции включают лишение свободы на срок до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с конфискацией имущества либо без таковой.

Похищенный Ford Galaxy был возвращен владельцу. В рамках расследования полиция продолжает собирать доказательства и анализировать детали происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх