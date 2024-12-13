Парламент Молдовы поддержал введение чрезвычайного положения в сфере энергетики

За инициативу премьер-министра Молдовы Дорина Речана высказались 56 депутатов из 101. Чрезвычайное положение будет введено с 16 декабря.

Чрезвычайное положение устанавливается из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через Украину.

Премьер-министр Молдовы заявил, что есть риск полной остановки поставок газа в Приднестровье, а также может быть нарушена подача электроэнергии на правую часть Днестра.

Поэтому у правительства должны быть полномочия принимать различные действия в случае чрезвычайной ситуации, заявил Дорин Речан.

Ранее сообщалось, что Кишинев получает российский газ транзитом через Украину, которая собирается с 1 января прекратить транзит газа из России в ЕС.

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