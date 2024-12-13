В Валмиере воры украли из дома вещи на сумму более 5 тысяч евро, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Зане Васкане.
Из дома в Валмиере украли вещей на 5000 евро
В четверг, 12 декабря, в 22:05 в Валмиере было установлено, что неизвестный, проникнув в дом через окно, украл различные ценные вещи. Материальный ущерб превышает 5000 евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства кражи выясняются.
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