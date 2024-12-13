Государственная полиция призвала прокуратуру привлечь студента к ответственности за трагическое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в состоянии алкогольного опьянения, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.
Дело об аварии, в которой погибла 18-летняя дeвушка, передано в прокуратуру
18 мая этого года около 5:40 в полицию поступила информация об аварии на улице Бангу в Вентспилсе, в результате которой погибла девушка, а двое пассажиров получили травмы: один из них тяжелые, другой - средней степени тяжести.
Полиция установила, что трое 18-летних молодых людей находились в автомобиле, которым управлял их ровесник, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
В организме водителя было констатировано 1,15 промилле алкоголя.
Водитель, управляя автомобилем BMW, превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.
В результате аварии погибла 18-летняя девушка, а двое пассажиров получили тяжелые травмы.
Водитель признан подозреваемым по уголовному делу. Молодой человек является студентом и ранее не был судим.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного опьянения, если это повлекло тяжкие телесные повреждения или смерть человека.
Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до десяти лет.
Государственная полиция завершила расследование уголовного дела и передала материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
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