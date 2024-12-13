Дело об аварии, в которой погибла 18-летняя дeвушка, передано в прокуратуру

18 мая этого года около 5:40 в полицию поступила информация об аварии на улице Бангу в Вентспилсе, в результате которой погибла девушка, а двое пассажиров получили травмы: один из них тяжелые, другой - средней степени тяжести.

Полиция установила, что трое 18-летних молодых людей находились в автомобиле, которым управлял их ровесник, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В организме водителя было констатировано 1,15 промилле алкоголя.

Водитель, управляя автомобилем BMW, превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.

В результате аварии погибла 18-летняя девушка, а двое пассажиров получили тяжелые травмы.

Водитель признан подозреваемым по уголовному делу. Молодой человек является студентом и ранее не был судим.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного опьянения, если это повлекло тяжкие телесные повреждения или смерть человека.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до десяти лет.

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела и передала материалы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!