Новые сотрудники нужны в Лиепае, Лимбажи, Талси, Цесисе, Валмиере, Кулдиге, Сигулде, Риге и других населенных пунктах.

Для инспектора отдела реагирования предлагается зарплата в пределах от 1345 до 1472 евро до налогообложения. Итоговая сумма зависит от квалификации и опыта кандидата. Помимо зарплаты предусмотрены социальные гарантии.

Кандидаты на эту должность должны иметь высшее профессиональное образование первого уровня. Подходят такие направления, как юриспруденция, гражданская и военная безопасность, гуманитарные или образовательные науки. Обязательным требованием является наличие водительского удостоверения категории B.

Инспектору отдела ресурсов и кризисного управления в Управлении порядка предлагается зарплата от 1290 до 1415 евро.

Инспектор отдела расследований в группе административных правонарушений может рассчитывать на доход от 1345 до 1472 евро. В свою очередь, для инспектора в группе криминальных расследований предусмотрена зарплата от 1453 до 1581 евро.

Прием заявок на открытые вакансии продолжается до конца декабря или начала следующего года.

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