Фото "Единство ведет к невероятным вещам". Эвика Силиня встретилась со Светланой Лободой

В какой-то момент концерта Светлана Лобода сказала:

"Я вообще стараюсь на концертах мало говорить, потому что знаю, что людям не всегда хочется говорить, всегда хочется послушать, всегда хочется прийти на концерт артиста и просто попеть вместе с ним. Сегодня время больших женщин. Сегодня время, когда женщины правят большими корпорациями. Сегодня время, когда женщины правят большими странами и вершат большие дела. В этом зале сегодня находится прекрасная женщина, сильная женщина, главная женщина этой страны. Бурные овации - Эвика Силиня!".

"Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Спасибо огромное за поддержку, за любовь, за поддержку моей Украины. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы вас очень любим. Спасибо вам за все", - сказала Лобода обратившись к Силине.

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