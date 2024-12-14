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Фото "Единство ведет к невероятным вещам". Эвика Силиня встретилась со Светланой Лободой

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Эвика Силиня у Рождественской елки в Кабинете министров
Эвика Силиня у Рождественской елки в Кабинете министров Фото: Ieva Leiniša/LETA

В преддверии Рождества украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет проживает в Латвии, побывала в здании правительства, где встретилась с премьер-министром страны Эвикой Силиней. Об этом Силиня рассказала в Instagram, поделившись совместной фотографией.

"Душевное воссоединение с украинской певицей Светланой Лободой. Летом встретились на концерте, а в этот раз - в доме правительства, где говорили как о поддержке Латвией Украины, так и о ее работе по помощи людям в Украине и том, как нам повезло находиться в безопасной Латвии. Спасибо Светлане за встречу и ее вдохновляющую многих работу", - подписала фотографию Силиня.

В ответ Лобода оставила комментарий. "Благодарим вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - написала она на английском языке.

Кроме того, Силиня опубликовала в "Сторис" короткое видео. На видео присутствуют рождественская елка, сама Силиня, Лобода и коробка с подарком в руках премьера.

Фото статьи
Фото: скриншот видео

Напомним, 31 июля в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в честь 20-летия своей карьеры. Специальным гостем вечера стала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

В какой-то момент концерта Светлана Лобода сказала:

вообще стараюсь на концертах мало говорить, потому что знаю, что людям не всегда хочется говорить, всегда хочется послушать, всегда хочется прийти на концерт артиста и просто попеть вместе с нимСегодня время больших женщин. Сегодня время, когда женщины правят большими корпорациями. Сегодня время, когда женщины правят большими странами и вершат большие дела. В этом зале сегодня находится прекрасная женщина, сильная женщина, главная женщина этой страны. Бурные овации - Эвика Силиня!".

благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Спасибо огромное за поддержку, за любовь, за поддержку моей Украины. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы вас очень любим. Спасибо вам за все", - сказала Лобода обратившись к Силине.

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