В преддверии Рождества украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет проживает в Латвии, побывала в здании правительства, где встретилась с премьер-министром страны Эвикой Силиней. Об этом Силиня рассказала в Instagram, поделившись совместной фотографией.
Фото ⟩ "Единство ведет к невероятным вещам". Эвика Силиня встретилась со Светланой Лободой
"Душевное воссоединение с украинской певицей Светланой Лободой. Летом встретились на концерте, а в этот раз - в доме правительства, где говорили как о поддержке Латвией Украины, так и о ее работе по помощи людям в Украине и том, как нам повезло находиться в безопасной Латвии. Спасибо Светлане за встречу и ее вдохновляющую многих работу", - подписала фотографию Силиня.
В ответ Лобода оставила комментарий. "Благодарим вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - написала она на английском языке.
Кроме того, Силиня опубликовала в "Сторис" короткое видео. На видео присутствуют рождественская елка, сама Силиня, Лобода и коробка с подарком в руках премьера.
Напомним, 31 июля в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в честь 20-летия своей карьеры. Специальным гостем вечера стала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
В какой-то момент концерта Светлана Лобода сказала:
"Я вообще стараюсь на концертах мало говорить, потому что знаю, что людям не всегда хочется говорить, всегда хочется послушать, всегда хочется прийти на концерт артиста и просто попеть вместе с ним. Сегодня время больших женщин. Сегодня время, когда женщины правят большими корпорациями. Сегодня время, когда женщины правят большими странами и вершат большие дела. В этом зале сегодня находится прекрасная женщина, сильная женщина, главная женщина этой страны. Бурные овации - Эвика Силиня!".
"Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Спасибо огромное за поддержку, за любовь, за поддержку моей Украины. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы вас очень любим. Спасибо вам за все", - сказала Лобода обратившись к Силине.
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