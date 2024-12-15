С 13 по 15 декабря выставочный центр "Кипсала" принял крупнейший в Балтии рождественский рынок Baltic EXPO. Команда Receptes.lv отправилась туда, чтобы увидеть, какие гастрономические сокровища ждут посетителей в "Зоне продавцов продуктов Receptes.lv". Итог впечатляет: здесь есть все, что нужно для создания праздничного настроения и стола.
ФОТО ⟩ Что можно найти на крупнейшем рождественском рынке Балтии
Рождественский рынок — это место, где легко поймать дух грядущего праздника. Сюда приходят семьями, чтобы провести время вместе, насладиться запахами, вкусами и выбрать оригинальные подарки.
Галерея: угощения на рождественском рынке Baltic EXPO
Ряды столов с деликатесами сразу привлекают внимание. Здесь собралось более 50 производителей из Латвии, Литвы и Эстонии, каждый из которых предлагает уникальные продукты.
Запахи копченостей, горячих напитков и традиционного глинтвейна разносятся по всему залу. Настоящие ценители смогут найти копченого сома, угря, миног или икру - продукты, которые украсят любой праздничный стол.
Для тех, кто любит закуски, предлагают маринованные оливки и перцы, фаршированные разнообразными сырами.
Если вы поклонник мясных продуктов, приготовьтесь к искушению. Здесь представлены разнообразные колбасы, бастурма, суджук, копченое мясо, консервированная дичь и традиционный латвийский бекон. Его можно смело положить на хлеб с чесноком и наслаждаться.
Рынок предлагает широкий выбор гастрономических сувениров. Баночки с облепиховым и айвовым вареньем, разнообразные сорта меда и даже черный чеснок в изящных упаковках - все это станет прекрасным подарком.
Многие продукты отмечены наградами конкурса "Вкус региона", что говорит об их высоком качестве.
На стенде "Фрауэнбургские деликатесы" посетителей угощают серыми горошинами. Это блюдо так и просится в рождественское меню.
Не обошлось без традиционных пряников, карамели на палочке и других сладостей.
Те, кто предпочитает готовить сам, могут приобрести пряничное тесто - его отрежут прямо с большой "торты".
Эстонские производители удивляют необычными безалкогольными напитками с ароматом Рождества. Эти напитки можно пить как холодными, так и горячими.
Для любителей восточных сладостей предлагают пахлаву, лукум, халву и чурчхелу.
На рынке представлен широкий ассортимент напитков: сиропы, настойки, дистилляты, вина, глинтвейн и сидры в красивых бутылках.
Те, кто хочет попробовать что-то сразу, могут насладиться солянкой, скиландраусисом, пузырчатыми вафлями или творожными шариками.
Помимо деликатесов, на рынке можно найти свечи, посуду, украшения и даже меха. Это место, где каждый сможет найти что-то свое.
Вход на рынок - БЕСПЛАТНЫЙ.
Планируйте визит и наслаждайтесь праздничной атмосферой!
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