Вс, 15.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ФОТО Что можно найти на крупнейшем рождественском рынке Балтии

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

С 13 по 15 декабря выставочный центр "Кипсала" принял крупнейший в Балтии рождественский рынок Baltic EXPO. Команда Receptes.lv отправилась туда, чтобы увидеть, какие гастрономические сокровища ждут посетителей в "Зоне продавцов продуктов Receptes.lv". Итог впечатляет: здесь есть все, что нужно для создания праздничного настроения и стола.

Рождественский рынок — это место, где легко поймать дух грядущего праздника. Сюда приходят семьями, чтобы провести время вместе, насладиться запахами, вкусами и выбрать оригинальные подарки

Галерея: угощения на рождественском рынке Baltic EXPO

Ряды столов с деликатесами сразу привлекают внимание. Здесь собралось более 50 производителей из Латвии, Литвы и Эстонии, каждый из которых предлагает уникальные продукты.

Запахи копченостей, горячих напитков и традиционного глинтвейна разносятся по всему залу. Настоящие ценители смогут найти копченого сома, угря, миног или икру - продукты, которые украсят любой праздничный стол.

Для тех, кто любит закуски, предлагают маринованные оливки и перцы, фаршированные разнообразными сырами.

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Если вы поклонник мясных продуктов, приготовьтесь к искушению. Здесь представлены разнообразные колбасы, бастурма, суджук, копченое мясо, консервированная дичь и традиционный латвийский бекон. Его можно смело положить на хлеб с чесноком и наслаждаться.

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Рынок предлагает широкий выбор гастрономических сувениров. Баночки с облепиховым и айвовым вареньем, разнообразные сорта меда и даже черный чеснок в изящных упаковках - все это станет прекрасным подарком.

Многие продукты отмечены наградами конкурса "Вкус региона", что говорит об их высоком качестве.

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

На стенде "Фрауэнбургские деликатесы" посетителей угощают серыми горошинами. Это блюдо так и просится в рождественское меню.

Не обошлось без традиционных пряников, карамели на палочке и других сладостей. 

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Те, кто предпочитает готовить сам, могут приобрести пряничное тесто - его отрежут прямо с большой "торты".

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Эстонские производители удивляют необычными безалкогольными напитками с ароматом Рождества. Эти напитки можно пить как холодными, так и горячими.

Для любителей восточных сладостей предлагают пахлаву, лукум, халву и чурчхелу.

На рынке представлен широкий ассортимент напитков: сиропы, настойки, дистилляты, вина, глинтвейн и сидры в красивых бутылках.

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Те, кто хочет попробовать что-то сразу, могут насладиться солянкой, скиландраусисом, пузырчатыми вафлями или творожными шариками.

Крупнейший рождественский рынок Балтии
Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Помимо деликатесов, на рынке можно найти свечи, посуду, украшения и даже меха. Это место, где каждый сможет найти что-то свое.

Вход на рынок - БЕСПЛАТНЫЙ.

Планируйте визит и наслаждайтесь праздничной атмосферой!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх