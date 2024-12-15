ФОТО Что можно найти на крупнейшем рождественском рынке Балтии

Многие продукты отмечены наградами конкурса "Вкус региона", что говорит об их высоком качестве.

Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

На стенде "Фрауэнбургские деликатесы" посетителей угощают серыми горошинами. Это блюдо так и просится в рождественское меню.

Не обошлось без традиционных пряников, карамели на палочке и других сладостей.

Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Те, кто предпочитает готовить сам, могут приобрести пряничное тесто - его отрежут прямо с большой "торты".

Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Эстонские производители удивляют необычными безалкогольными напитками с ароматом Рождества. Эти напитки можно пить как холодными, так и горячими.

Для любителей восточных сладостей предлагают пахлаву, лукум, халву и чурчхелу.

На рынке представлен широкий ассортимент напитков: сиропы, настойки, дистилляты, вина, глинтвейн и сидры в красивых бутылках.

Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Те, кто хочет попробовать что-то сразу, могут насладиться солянкой, скиландраусисом, пузырчатыми вафлями или творожными шариками.

Крупнейший рождественский рынок Балтии Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Помимо деликатесов, на рынке можно найти свечи, посуду, украшения и даже меха. Это место, где каждый сможет найти что-то свое.

Вход на рынок - БЕСПЛАТНЫЙ.

Планируйте визит и наслаждайтесь праздничной атмосферой!

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