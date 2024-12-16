Что делать, если внезапно выскочил прыщ: быстрый план "спасения" в домашних условиях

Воспользуйтесь специализированными средствами

Уменьшить количество прыщей и причиняемый ими вред могут помочь специализированные средства SOS, такие как гели или карандаши для борьбы с прыщами, которые способствуют подсушиванию прыщей. Их цель - подсушить прыщ и уменьшить воспаление, успокоить кожу лица и продезинфицировать. Чаще всего такие средства содержат оксид цинка, экстракт календулы или ромашки, перекись водорода и салициловую кислоту, обладающие подсушивающим действием, а также пантенол D, способствующий увлажнению и успокоению кожи, и спирт, который дезинфицирует.

Средства экстренной помощи рекомендуется наносить два-три раза в день.

Если специализированных средств нет, рекомендуется использовать настойку календулы, перекись водорода или масло чайного дерева, так как они обладают антисептическим действием. Для уменьшения отека, вызванного особенно крупными и болезненными прыщами, можно использовать холодный компресс. Все эти средства помогут в качестве первой помощи для снятия воспаления, но следует отметить, что они не выполняют других важных функций, таких как смягчение и увлажнение кожи.

Ограничьте использование декоративной косметики

Если у вас появился прыщ, будет лучше, если вы на некоторое время откажетесь от использования плотной декоративной косметики, как бы вам ни хотелось его замазать. Однако если это невозможно,

лучше воспользоваться высококачественной дерматологической косметикой с легкой текстурой, желательно - специализированными консилерами от прыщей.