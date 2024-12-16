Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними и вечеринки, на которых, конечно же, хочется выглядеть безупречно. Но именно тогда, когда так важно быть в наилучшей форме, часто случается, что на самом видном месте неожиданно выскакивает уродливый прыщ, а то и несколько. Что же делать, чтобы спасти положение и сохранить уверенность в себе?
Что делать, если внезапно выскочил прыщ: быстрый план "спасения" в домашних условиях
Чтобы быстро и правильно реагировать в таких ситуациях, консультант по красоте Apotheka Арта Тоне делится практическими советами, которые помогут успешно справиться с внезапно возникшими проблемами с кожей в домашних условиях.
"Если прыщи появляются регулярно, их много и они болезненны, стоит обратиться к дерматологу.
Нередко мы настолько сживаемся с проблемами кожи, что даже не осознаем, что это уже не просто прыщик, а серьезное кожное заболевание, такое как акне, и часто его обнаруживают уже после того, как оно развилось, то есть не на начальной стадии. Специалист порекомендует комплексное лечение, так как традиционные методы здесь уже не подействуют и могут вызвать негативный эффект", - рассказывает консультант.
Если же прыщ выскочил внезапно и это не происходит регулярно, воспаление и другие симптомы можно снять в домашних условиях.
Не трогайте руками и не выдавливайте!
Прыщи не рекомендуется трогать руками, а тем более пытаться их выдавить. Выдавливание прыщей повреждает верхний и средний слои кожи, что может привести к образованию корочек, которые затем превращаются в рубцы, а также способствовать развитию пигментации.
Второй по степени опасности фактор - это гигиена рук. Даже вымытые руки не так чисты, как может показаться, ведь под ногтями все равно остаются различные бактерии, которые при контакте с прыщом могут усилить воспалительный процесс и даже вызвать инфекцию, что продлит время лечения.
"Лучший способ борьбы с неприятным прыщом - не трогать его, а дать ему рассосаться самостоятельно или обратиться к косметологу, который поможет справиться с проблемой щадящими для лица способами.
Однако, как показывает опыт, очень немногие следуют этому совету - идут к специалисту или оставляют прыщ без внимания. Гораздо больше людей, даже осознавая риск, пытаются его выдавить, в то время как несколько дней с прыщом на лице не нанесут коже никакого вреда, а вот выдавливание прыща - да.
Если вы все же решили избавиться от прыщей, кожу можно немного защитить, следуя трем основным принципам:
- обрабатывайте прыщи после душа или ванны, когда кожа слегка влажная и поры раскрыты;
- обязательно используйте продезинфицированные одноразовые резиновые перчатки и стерильную иглу;
- не давите прыщи, а очищайте кожу, осторожно оттягивая ее в одну сторону, а затем в другую, после чего протрите ватным диском.
Очистите и протрите место образования прыща
Важно правильно очистить как неочищенную, так и очищенную область прыща и продолжать регулярно очищать кожу утром и вечером. Поскольку причиной появления прыщей являются бактерии, важно соблюдать гигиену косметических средств и поверхностей, соприкасающихся с лицом - например, следить за чистотой наволочек и полотенец.
Воспользуйтесь специализированными средствами
Уменьшить количество прыщей и причиняемый ими вред могут помочь специализированные средства SOS, такие как гели или карандаши для борьбы с прыщами, которые способствуют подсушиванию прыщей. Их цель - подсушить прыщ и уменьшить воспаление, успокоить кожу лица и продезинфицировать. Чаще всего такие средства содержат оксид цинка, экстракт календулы или ромашки, перекись водорода и салициловую кислоту, обладающие подсушивающим действием, а также пантенол D, способствующий увлажнению и успокоению кожи, и спирт, который дезинфицирует.
Средства экстренной помощи рекомендуется наносить два-три раза в день.
Если специализированных средств нет, рекомендуется использовать настойку календулы, перекись водорода или масло чайного дерева, так как они обладают антисептическим действием. Для уменьшения отека, вызванного особенно крупными и болезненными прыщами, можно использовать холодный компресс. Все эти средства помогут в качестве первой помощи для снятия воспаления, но следует отметить, что они не выполняют других важных функций, таких как смягчение и увлажнение кожи.
Ограничьте использование декоративной косметики
Если у вас появился прыщ, будет лучше, если вы на некоторое время откажетесь от использования плотной декоративной косметики, как бы вам ни хотелось его замазать. Однако если это невозможно,
лучше воспользоваться высококачественной дерматологической косметикой с легкой текстурой, желательно - специализированными консилерами от прыщей.
И, опять же, нельзя забывать о гигиене: например, если используется пудра, то кисточку тоже нужно регулярно чистить, иначе на лице могут поселиться дополнительные бактерии, которые только усугубят воспаление.
Чтобы кожа продолжала дышать и ночью, перед сном необходимо тщательно удалить косметику с помощью средства для снятия макияжа.
Дополните свое меню фруктами, ягодами и овощами
Сбалансированное и качественное питание - залог чистой и здоровой кожи лица. Исследования показали, что продукты, богатые цинком, витаминами А и Е, омега-3 жирными кислотами, снижают вероятность появления прыщей. В рационе должны присутствовать, например, фрукты, ягоды и овощи, которые также являются природными источниками антиоксидантов.
В свою очередь, продукты с высоким содержанием сахара могут способствовать появлению прыщей, так как избыток глюкозы в крови провоцирует выброс гормона инсулина.
Поэтому рекомендуется сократить потребление продуктов, содержащих простые сахара и углеводы, таких как сладости, фастфуд и подслащенные напитки. Также важно не забывать о ежедневном потреблении достаточного количества воды, которая укрепляет общий иммунитет, а также помогает выработать устойчивость к бактериям, вызывающим появление прыщей.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
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