Видео Прислали странные тряпки. Женщина заплатила за присланную мошенниками посылку

Винета недавно получила SMS от курьерской почты DPD, что необходимо получить посылку, но с оплатой.

"Было написано, что моя посылка с оплатой - 31 евро. В тот момент я сказала коллегам, что много отправляю, но не помню, что я заказала за 31 евро с последующей оплатой. Я все посылки оплачиваю уже при заказе", - рассказала женщина.

Она заплатила требуемый 31 евро, а полученная посылка и ее содержимое очень удивили. Прислали тряпки непонятного применения. Винета уверена, что ничего подобного не заказывала.

Посылка отправлена из-за границы. На ней наклейка со словами благодарности за заказ. Там же электронный адрес для связи, но он подозрительный: на сервере Gmail.com, что не говорит о респектабельном интернет-магазине.

Винета подозревает, что отправитель каким-то непонятным образом завладел ее данными и мошеннически выслал посылку, надеясь, что в хаосе предпраздничной суете попадется на последующую оплату.

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