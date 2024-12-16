В первый рабочий день произошло много важных событий - в Марупе мужчина застрелил двух членов семьи и совершил самоубийство, латвийского дизайнера уличили в перепродаже одежды с AliExpress, а RUS TVNET запустил новый проект, в рамках которого узнаем о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Первая остановка - Московский форштадт. Об этих и других новостях понедельника, 16 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 16 декабря ⟩ Трагические смерти в Марупе, разграбленная "чипсовая ель" и скандал с одеждой из AliExpress
Новости Латвии:
"Я местный" - это новый проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаем о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Первая остановка - Московский форштадт (в 2024 году официально был переименован в Латгальский район), или как говорят местные - Маскачка.
В латвийском сегменте TikTok вспыхнул скандал: местного дизайнера уличили в перепродаже одежды с AliExpress под видом собственных коллекций. Обещанная эксклюзивность и ручная работа обернулись для покупательницы обманом. TVNET+ разобрался в ситуации.
В одном из частных домов в Марупе Госполиция в субботу, 14 декабря, обнаружила тела трех человек с огнестрельными ранениями, причем одна из умерших была несовершеннолетней, сообщили порталу TVNET представители Госполиции.
Инаре Реймане 84 года, но выглядит она значительно моложе. "Да, я самая классная, лучшая из всех!" - смеется она в ответ на комплименты. Мы встречаемся в ее доме в Балтэзерсе, и с первых минут становится понятно: Инара - сильный человек с острым умом и чувством юмора. Она сразу устанавливает четкие границы общения. В ее словах и манере держаться чувствуется опыт руководителя: "Живу дальше!".
В эти выходные торговый центр Akropole Riga собрал множество людей - и причиной стал не только легендарный рождественксий грузовик Coca-Cola на парковке ТЦ, но и кое-что куда менее праздничное. Посетители торговой площадки разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной "елки", пока охранники Akropole никак не могли этому помешать. Видео инцидента разлетелись в соцсетях, а TVNET+ обратился за комментариями к администрации торгового центра и в Госполицию.
За рубежом:
После распада правящей коалиции бундестаг официально вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца, что является необходимым шагом на пути к досрочным выборам.
В понедельник, 16 декабря, Совет Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Обвиняемый Латвийской прокуратурой служащий в российской армии гражданин Латвии в Украине строил блиндажи и участвовал в боях, выяснило агентство LETA.
В преддверии праздников мошенники становятся еще более активными и пускают в дело новые уловки. На этот раз жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью бесплатных рождественских елей, пишет Rus.Postimees.
Нападение на Наталью Арно совершено 13 ноября, за четыре дня до марша оппозиции в Берлине, пишет "Агентство". По его данным, неизвестный забрал у активистки телефон и передал "привет от Невзлина".
Интересное чтиво:
15 декабря в торгово-развлекательном центре Akropole Rīga несколько десятков посетителей обчистили елку, сделанную из упаковок чипсов Pringles, подтвердили агентству LETA представители торгового центра.
Шок пары из Австралии, обнаружившей в своей спальне коалу, произвел фурор в TikTok.
Приближаются праздники и самое время вспомнить старые рецепты. Ими делится латышская хозяйка Бригита Пуриня, которая очень вкусно готовит, накрывая праздничный стол для всей семьи.
Трагическое происшествие во вторник потрясло популярное туристическое направление Бали, где один из любимых у посетителей заповедников стал местом трагедии. Двое туристов, наслаждаясь спокойной прогулкой по живописному месту, лишились жизни, когда на них обрушилось огромное старое дерево. Шокирующие события зафиксировали видеозаписи и камеры наблюдения, которые раскрывают не только страшный инцидент, но и переживания и растерянность, охватившие собравшихся.
Ничто так не создает атмосферу зимних праздников, как установленная дома елка. Украшенное дерево не только радует человеческий глаз, но и сильно манит кошек, которые так и норовят поймать своими лапками какую-нибудь игрушку. Как же не дать домашнему любимцу испортить праздник и тем более пораниться, свалив на себя елку? Limon.ee пообщался с экспертами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!