Главное за 16 декабря Трагические смерти в Марупе, разграбленная "чипсовая ель" и скандал с одеждой из AliExpress

В эти выходные торговый центр Akropole Riga собрал множество людей - и причиной стал не только легендарный рождественксий грузовик Coca-Cola на парковке ТЦ, но и кое-что куда менее праздничное. Посетители торговой площадки разобрали упаковки чипсов Pringles, которые служили рождественским декором для праздничной "елки", пока охранники Akropole никак не могли этому помешать. Видео инцидента разлетелись в соцсетях, а TVNET+ обратился за комментариями к администрации торгового центра и в Госполицию.

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