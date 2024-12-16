Жители недовольны переносом железнодорожной станции

Решение о переносе станции было принято Советом по общественному транспорту два года назад. Несмотря на то, что местные жители были этим недовольны, Олайнское самоуправление не стало активно протестовать против решения совета.

Однако этим летом самоуправление организовало общественное обсуждение, и его участники почти единогласно выступили против переноса станции.

Но поезд уже ушел - в ходе модернизации была построена платформа станции Медемциемс с расчетом на то, что станция Баложи больше не будет использоваться.

"Трудно сказать, на чем основывалось решение о переносе станции. Если бы у нас была инфраструктура, чтобы дети могли безопасно добираться до новой станции, тогда другое дело", - говорит местный житель, пастор Агенскалнской баптистской церкви Эдгарс Мажис.

В социальных сетях недовольство переносом станции высказали и другие жители края, на что представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис ответил, что решение было принято не сегодня и не вчера.