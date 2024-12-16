В минувшие выходные, когда на железнодорожной линии в Елгаву открылась новая станция Медемциемс, в полутора километрах от нее собрались местные жители, чтобы попрощаться с бывшей железнодорожной станцией Баложи, сообщает Latvijas Avīze.
Жители недовольны переносом железнодорожной станции
Решение о переносе станции было принято Советом по общественному транспорту два года назад. Несмотря на то, что местные жители были этим недовольны, Олайнское самоуправление не стало активно протестовать против решения совета.
Однако этим летом самоуправление организовало общественное обсуждение, и его участники почти единогласно выступили против переноса станции.
Но поезд уже ушел - в ходе модернизации была построена платформа станции Медемциемс с расчетом на то, что станция Баложи больше не будет использоваться.
"Трудно сказать, на чем основывалось решение о переносе станции. Если бы у нас была инфраструктура, чтобы дети могли безопасно добираться до новой станции, тогда другое дело", - говорит местный житель, пастор Агенскалнской баптистской церкви Эдгарс Мажис.
В социальных сетях недовольство переносом станции высказали и другие жители края, на что представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис ответил, что решение было принято не сегодня и не вчера.
Он напомнил, что в свое время оно обсуждалось с заинтересованными сторонами, в том числе в Совете по общественном транспорту, в котором представлены регионы планирования, непосредственно сотрудничающие с самоуправлениями.
Что касается необходимости переноса станции Баложи, то, по словам Закиса, этого требовала модернизация железнодорожных платформ, кроме того, исследование показало, что пассажиропоток в Медемциемсе потенциально может быть больше, потому что это более густонаселенный район.
"Статистика показывает, что в среднем на одном рейсе в Баложи садятся или выходят четыре пассажира. В Медемциемсе их число может быть в 2-2,5 раза больше", - отметил он.
Кроме того, перенос станции после модернизации путей позволит поездам быстрее набирать скорость, увеличив ее до 140 км в час, и поезда будут быстрее доезжать до Елгавы. Расположение станции Баложи на линии прежде этому мешало.
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