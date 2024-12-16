Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 16 декабря, что он проведет переговоры с лидерами России и Украины, чтобы положить конец войне, вызванной вторжением Москвы.
Трамп намерен поговорить с Зеленским и Путиным
"Мы будем говорить с президентом Путиным, с президентом Зеленским и их представителями", - сказал Трамп.
Он добавил, что видел ужасающие кадры смерти и разрушений в Украине, и "это должно прекратиться".
Трамп снова не стал говорить о своем мирном плане, а также не ответил на вопрос о том, считает ли он, что Украина должна уступить часть территории Росси.
Ранее Трамп часто подвергал сомнению помощь, которую администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине с начала полномасштабной войны, и иногда выражал восхищение российским диктатором.
Во время предвыборной кампании в США Трамп заявил, что может положить конец войне в течение суток.
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