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Трамп намерен поговорить с Зеленским и Путиным

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 16 декабря, что он проведет переговоры с лидерами России и Украины, чтобы положить конец войне, вызванной вторжением Москвы.

"Мы будем говорить с президентом Путиным, с президентом Зеленским и их представителями", - сказал Трамп.

Он добавил, что видел ужасающие кадры смерти и разрушений в Украине, и "это должно прекратиться".

Трамп снова не стал говорить о своем мирном плане, а также не ответил на вопрос о том, считает ли он, что Украина должна уступить часть территории Росси.

Ранее Трамп часто подвергал сомнению помощь, которую администрация президента США Джо Байдена предоставила Украине с начала полномасштабной войны, и иногда выражал восхищение российским диктатором.

Во время предвыборной кампании в США Трамп заявил, что может положить конец войне в течение суток.

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