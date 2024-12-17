Даже с записью приходится ждать в очереди. Почему к "семейному" нельзя попасть на запланированное время?

"Сижу в очереди к семейному врачу и удивляюсь, почему до сих пор не разработали систему, чтобы запись на прием совпадала с фактическим временем", - пишет пользователь социальной сети Threads. Этим вопросом время от времени задается практически каждый, кто посещает семейного врача, поскольку запись на прием не гарантирует, что вас примут в точно назначенное время.