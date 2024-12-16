Free Russia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в США. В последнее время СМИ и инфлюенсеры, которых финансирует бывший бизнес-партнер Ходорковского Леонид Невзлин, ведут "информационную атаку" на FRF, утверждает "Агентство". Среди таких СМИ в материале упоминается Sota.

В свою очередь издание Sota сообщило, что Невзлин "в ноябре и декабре писал Арно о ситуации с телефоном, предлагая взаимодействие в расследовании кражи для защиты своего имени", но Арно перестала ему отвечать. Издание также обвинило "Агентство" в тесных связях с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

ФБК, "Невзлингейт", Ходорковский

Конфликт между ФБК и Леонидом Невзлиным разгорелся в сентябре. ФБК опубликовал расследование, в котором обвинил Невзлина в подготовке нападений на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и еще двух российских оппозиционеров. В видеоролике говорится и о том, что Ходорковский тесно связан с Невзлиным и "как минимум его покрывает".

Ходорковский после выхода расследования предположил, что либо Невзлин "сошел с ума", либо это "ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег". "Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию", - указал тогда предприниматель. При этом он не отрицал, что Невзлин - его многолетний "бизнес-партнер, соратник и друг", однако заявил, что "в политическом смысле" они идут "разными путями".

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